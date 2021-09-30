Marsilya Galatasaray maçı şifreli mi şifresiz mi? Marsilya GS hangi kanalda yayınlanacak?
Marsilya Galatasaray maçı şifreli mi şifresiz mi? Marsilya GS hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi’nde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. E Grubu’nda mücadele eden Galatasaray, gruptaki ilk maçını kazanarak liderlik koltuğuna oturmuştu. Fransa deplasmanından puan ya da puanlarla dönme hesapları yapan Galatasaray’ın zorlu mücadelesi merakla bekleniyor. Peki; Marsilya Galatasaray hangi kanalda yayınlanacak? Marsilya Galatasaray maçı şifreli mi şifresiz mi?
Marsilya Galatasaray maçı şifreli mi şifresiz mi? Marsilya GS hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nda temsilcimiz Galatasaray zorlu Fransa deplasmanında sahaya çıkıyor. Gruptaki ilk maçında Lazio'yu mağlup eden Galatasaray, deplasmanda galibiyet hesapları yapıyor. Yıldızlarla dolu Marsilya ile karşılaşacak sarı kırmızılı ekibin mücadelesi için geri sayım sürüyor. Peki; Marsilya Galatasaray hangi kanalda? Marsilya Galatasaray şifreli mi şifresiz mi? İşte detaylar…
MARSİLYA GALATASARAY MAÇI ŞİFRELİ Mİ ŞİFRESİZ Mİ?
UEFA Avrupa Ligi E Grubu 2. maçında Marsilya ile Galatasaray kozlarını paylaşacak. 30 Eylül Perşembe günü saat 22.00'de başlayacak dev maçın yayıncı platformu ise EXXEN olacak.
MUHTEMEL 11'LER
Marsilya: Mandanda, Saliba, Gonzalez, Peres, Lirola, Dieng, Guendouzi, Rongler, Gerson, Cengiz, Harit.
Galatasaray: Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, Aanholt, Taylan, Berkan, Morutan, Cicaldau, Kerem, Halil.
GALATASARAY 296. MAÇINA ÇIKACAK
UEFA Avrupa Ligi E Grubu'ndaki ikinci maçında yarın Fransa'nın Olimpik Marsilya takımına konuk olacak Galatasaray, Avrupa kupalarında 296. kez sahne alacak.
Sarı-kırmızılı takım, Avrupa kupalarında çıktığı 295 müsabakanın 104'ünden galibiyetle ayrıldı. 114 karşılaşmada rakiplerine mağlup olan Galatasaray, 77 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı.
Avrupa arenasında rakip fileleri 394 kez havalandıran sarı-kırmızılar, kalesinde ise 443 gole engel olamadı.
FRANSIZ TAKIMLARINA KARŞI 20. MAÇ
Galatasaray, Avrupa kupalarında Fransa takımlarıyla 20. randevusuna çıkacak.
Sarı-kırmızılı ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Kupası ve UEFA Şampiyon Kulüpler Kupası'nda daha önce Fransa takımları Monaco, Paris Saint-Germain, Nantes ve Bordeaux ile 19 kez karşılaştı.
Tarihinde resmi maçlarda Marsilya ile ilk kez mücadele edecek Galatasaray, Fransız takımlarıyla yaptığı maçlarda 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 9 yenilgi yaşadı. Rakip filelere 19 gol gönderen sarı-kırmızılı ekip, kalesindeki 34 gole engel olamadı.
Marsilya ise Türk takımlarından Fenerbahçe, Beşiktaş, Eskişehirspor ve Konyaspor ile toplam 8 maçta karşı karşıya geldi. Fransız ekibi, söz konusu mücadelelerde üçer galibiyet ve beraberlik ile 2 yenilgi aldı. Türk takımlarına 11 gol atan mavi-beyazlılar, 7 gol yedi.
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- Marsilya Galatasaray maçı şifreli mi şifresiz mi? Marsilya GS hangi kanalda yayınlanacak?
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