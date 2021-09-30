FB Olympiakos şifresiz veren kanallar listesi! Fenerbahçe Olympiakos şifresiz yayın var mı?
FB Olympiakos şifresiz veren kanallar! Fenerbahçe Olympiakos maçını şifresiz veren kanallar merak edilen konulardan birisi oldu. Futbol severler dev maçı izlemek için canlı yayın yollarını araştırıyor. Takımlarımızın Avrupa kupalarındaki maçlarını birçok yabancı kanal yayınlıyor. Uydudan yayın yapan kanallar bu maçı izlemenin yollarını sorguluyor. Ülkemizde Exxen platformundan yayınlanacak maçı izlemek için spor paketi üyeliğinizin olması gerekiyor. Peki; Fenerbahçe Olympiakos şifresiz veren kanallar hangileri?
Fenerbahçe Olympiakos şifresiz veren kanallar hangileri? Fenerbahçe Olympiakos maçını şifresiz veren yabancı kanallar merak ediliyor. Ülker Stadyumu'nda oynanacak ve saat 19:45'te başlayacak mücadelede İspanyol hakem Alejandro Hernandez düdük çalacak. Exxen platformunda yayınlanacak maçı uydudan izlemek isteyenler Fenerbahçe Olympiakos maçını şifresiz veren kanallar listesini sorguluyor.
FENERBAHÇE OLYMPİAKOS ŞİFRESİZ VEREN KANALLAR!
Mücadeleyi ülkemizden şifresiz izleme imkanı bulunmuyor. Maçı izlemek için Exxen platformuna üye olmanız ve spor paketi üyeliği almanız gerekmektedir. Maçı uydudan veren bazı yabancı kanallar bulunuyor. İşte; Fenerbahçe Olympiakos şifresiz veren kanallar listesi:
beIN Sports France 2 HD
BT Sport 1 HD
C More Streaming Sweeden
Livescore App
Paramount + USA
SuperSport Maximo 1 HD
SuperSport Premier League HD
TV2 Play Norge
Haberpush HD
TV3 Sport Dansk HD
Viaplay Baltic HD
Arena sport 1 HD
Btv aksiyon HD
CBC Sport HD (Azerbaycan kanalı)
Viaplat Denmark HD
Not: Bu kanallar Türksat uyduda bulunmuyor.
MAÇLA İLGİLİ DETAYLAR!
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu ikinci maçında yarın Yunanistan'ın Olympiakos ekibini ağırlayacak.
Ülker Stadı'nda oynanacak mücadele saat 19.45'te başlayacak. Müsabaka, Exxen dijital platformundan canlı yayınlanacak.
Sarı-lacivertliler, müsabaka öncesi Süper Lig'de Hatay deplasmanından galip ayrılarak haftayı lider kapatmış ve moral depolamıştı.
Grubundaki ilk maçında deplasmanda Almanya'nın Eintracht Frankfurt takımıyla 1-1 berabere kalan ve oynadığı futbolla taraftarını sevindiren Fenerbahçe, Olympiakos'u da yenerek grubunda avantaj yakalamak istiyor.
Konuk Olympiakos ise ilk maçında Royal Antwerp'i 2-1 yenmeyi başarmıştı.
FENERBAHÇE'DE 8 EKSİK
Fenerbahçe, Olympiakos karşısında 8 futbolcusundan yararlanamayacak.
Sarı-lacivertlilerde sakatlıklarını atlatan ancak henüz takımla çalışamayan İrfan Can Kahveci, Nazım Sangare ve Jose Sosa'nın yanı sıra sakatlıkları bulunan Serdar Aziz ve Marcel Tisserand karşılaşmada forma giyemeyecek.
Bu isimlerin yanı sıra teknik direktör Vitor Pereira, UEFA listesinde yer almayan Miguel Crespo, Burak Kapacak ve Serdar Dursun'dan da yararlanamayacak.
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