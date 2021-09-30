Exxen tek maç satın alma var mı? Exxen paket değiştirme işlemleri nasıl yapılır? soruları, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Temsilcilerimiz Galatasaray ve Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi karşılaşmaları Exxen platformundan yayınlanıyor. Exxen'de tek maç satın almak isteyen futbolseverler, tek maç satın alma işlemlerinin olup olmadığını araştırmaya başladı. Üyelik paketleri hakkında merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, Exxen tek maç satın alma var mı? Exxen paket değiştirme işlemleri nasıl yapılır? Exxen Spor üyelik fiyatları kaç TL? İşte cevaplar...

EXXEN PAKET DEĞİŞTİRME NASIL YAPILIR?

Exxen platformunda paket değişikliği, Exxen'in resmi internet adresindeki Canlı Sohbet'ten ya da 0850 241 81 48 numaralı çağrı merkezi numarasından yapılıyor.

EXXEN'DE TEK MAÇ SATIN ALMA VAR MI?

UEFA maçlarını izlemek için ExxenSpor paketine sahip olmanız gerekiyor. Exxen platformundan yapılan açıklamaya göre, tek maç paketi bulunmuyor.

Exxen Spor paketleri ve fiyatları şu şekilde: