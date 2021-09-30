Exxen tek maç satın alma var mı? Exxen paket değiştirme işlemleri nasıl yapılır? Exxen Spor üyelik fiyatları kaç TL?
Exxen tek maç satın alma var mı? Paket değiştirme nasıl yapılır? UEFA Avrupa Ligi'nde 2'nci maçlar bugün başlayacak. Temsilcimiz Fenerbahçe ve Galatasaray'ın bugün oynanacak maçlarını izlemek isteyen futbolseverler, tek maç satın alma paketinin olup olmadığını araştırıyor. Konu hakkında Exxen platformundan açıklama geldi. Peki, Exxen tek maç satın alma var mı? Exxen paket değiştirme işlemleri nasıl yapılır? Exxen Spor üyelik fiyatları kaç TL? İşte haberin detayları...
Exxen tek maç satın alma var mı? Exxen paket değiştirme işlemleri nasıl yapılır? soruları, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Temsilcilerimiz Galatasaray ve Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi karşılaşmaları Exxen platformundan yayınlanıyor. Exxen'de tek maç satın almak isteyen futbolseverler, tek maç satın alma işlemlerinin olup olmadığını araştırmaya başladı. Üyelik paketleri hakkında merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, Exxen tek maç satın alma var mı? Exxen paket değiştirme işlemleri nasıl yapılır? Exxen Spor üyelik fiyatları kaç TL? İşte cevaplar...
EXXEN PAKET DEĞİŞTİRME NASIL YAPILIR?
Exxen platformunda paket değişikliği, Exxen'in resmi internet adresindeki Canlı Sohbet'ten ya da 0850 241 81 48 numaralı çağrı merkezi numarasından yapılıyor.
EXXEN'DE TEK MAÇ SATIN ALMA VAR MI?
UEFA maçlarını izlemek için ExxenSpor paketine sahip olmanız gerekiyor. Exxen platformundan yapılan açıklamaya göre, tek maç paketi bulunmuyor.
Exxen Spor paketleri ve fiyatları şu şekilde:
EXXEN BİREYSEL ÜYELİK ÜCRETİ NE KADAR?
Aylık (EXXEN 9,90 TL + SPOR 24,90 TL) 34,80 TL'den başlayan fiyatlarla.
Exxenspor reklamlı paketi aylık vergiler dahil: 49,90 TL
Exxenspor reklamsız paketi aylık vergiler dahil: 59,90 TL
EXXEN TİCARİ ÜYELİK ÜCRETİ NE KADAR?
Exxenspor ticari paketler kapsamında tek cihazlı, üç cihazlı ve beş cihazlı kullanım paketleri bulunuyor. Sezonluk paket kapsamında ücretler şu şekilde:
Beş cihazlı kullanım sezonluk paket: 949 TL x 12 ay taksitle
Üç cihazlı kullanım sezonluk paket: 649 TL x 12 ay taksitle
Tek cihazlı kullanım sezonluk paket: 299 TL x 12 ay taksitle
EXXEN'İ AYNI ANDA KAÇ KİŞİ İZLEYEBİLİR?
Exxen bireysel üyelik ile aynı anda 1 cihazdan izlenebiliyor.
Aynı anda birkaç cihazdan izlemek isteyenlerin Exxenspor ticari paket alması gerekiyor.
EXXENSPOR'A NASIL ÜYE OLUNUR?
Daha önce Exxen üyeliği oluşturduysanız, Exxen'in mobil uygulaması veya www.exxen.com üzerinden aktif hesabınıza giriş yaptıktan sonra sayfanın sağ üst tarafında yer alan "Profilim - Profil değiştir" seçenekleri içerisinden yeni profil oluşturabilirsiniz.
EXXENSPOR PAKETİNE SMS'LE ÜYELİK
Exxenspor paketine SMS ile de üye olunabiliyor. Reklamlı üyelikler için "EXXENSPOR", Reklamsız üyelik için "EXXENSPOR REKLAMSIZ" yazıp 9300'a SMS göndermeniz yeterli.
EXXEN NASIL İZLENİR?
Exxen'e üye olmak için www.exxen.com.tr adresine giriş yapın. Karşınıza çıkan "Üye Ol" sekmesinden ad soyad ve e-posta bilgilerini yazarak üye olabilirsiniz.
Üyelik oluşturduktan sonra Apple Store ve Google Play Store uygulama marketlerinden Exxen uygulamasını indirip izleyebilirsiniz.
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