Fenerbahçe'ye kötü haber! Mesut Özil kadrodan çıkarıldı
UEFA Avrupa Ligi'nde sahasında Olympiakos'u ağırlayacak olan Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor. Sarı Lacivertliler'de Mesut Özil gribal enfeksiyon nedeniyle Olympiakos maçının kadrosundan çıkartıldı.
UEFA Avrupa Ligi D Grubu ikinci maçında Fenerbahçe , Olympiakos'u ağırlayacak. İlk maçta Eintracht Frankfurt'u elinden kaçıran ve sahadan 1-1'lik eşitlikle ayrılan Vitor Pereira yönetimindeki Fenerbahçe, Olympiakos'u devirip ilk galibiyetini almaya çalışacak. Mücadele öncesi Sarı Lacivertliler'e kötü haber Mesut Özil'den geldi.
Fenerbahçe'de Mesut Özil gribal enfeksiyon nedeniyle Olympiakos maçının kadrosundan çıkartıldı. Tecrübeli futbolcunun yerine Pelkas'ın ilk 11'de olması bekleniyor.