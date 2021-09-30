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Fenerbahçe Olympiakos maçı canlı izleme yolları! UEFA Avupra Ligi FB Olympiakos maçı şifreli mi, şifresiz mi?

SPOR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 30.09.2021
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Fenerbahçe Olympiakos maçı canlı izleme yolları! UEFA Avupra Ligi FB Olympiakos maçı şifreli mi, şifresiz mi?

Fenerbahçe Olympiakos maçı şifreli mi, şifresiz mi? Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda, ikinci maçlar bugün başlıyor. D Grubu'ndaki ilk mücadelesinden bir puanla ayrılan temsilcimiz Fenerbahçe, ikinci karşılaşmada Yunanistan'ın Olympiakos takımı ile mücadele edecek. Heyecan dozu yüksek geçecek karşılaşma saat 19.45'te başlayacak. Peki, UEFA Avupra Ligi FB Olympiakos maçı şifreli mi, şifresiz mi? İşte Fenerbahçe Olympiakos maçı canlı izleme yolları...

Fenerbahçe Olympiakos maçı canlı izleme yolları, arama motorlarında araştırılan konular arasında yer alıyor. UEFA Avrupa Ligi gruplarında 2. hafta maçları bugün başlıyor. Temsilcimiz Fenerbahçe saat 19.45'te Yunanistan'ın Olympiakos takımını konuk edecek. Kadıköy'deki dev mücadele için geri sayım başlarken, karşılaşmanın hangi kanalda yayınlanacağı araştırılmaya başlandı. Peki, UEFA Avupra Ligi FB Olympiakos maçı şifreli mi, şifresiz mi? İşte Fenerbahçe Olympiakos maçı canlı izleme yolları...

FENERBAHÇE - OLYMPİAKOS MAÇI ŞİFRELİ Mİ?

Hemen şunu belirtelim ki, Fenerbahçe - Olympiakos maçı Exxen dijital platformundan yayınlanacak. Bu karşılaşmayı canlı izleyebilmek için Exxen Spor üyeliği almanız gerekiyor. Karşılaşma şifreli olarak ekranlara gelecek.

Karşılaşmayı İspanya Futbol Federasyonundan Alejandro Hernandez yönetecek. Hernandez'in yardımcılıklarını Jose Naranjo ve Teodoro Sobrino yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Cesar Soto Grado olacak.

EXXEN BİREYSEL ÜYELİK ÜCRETİ NE KADAR?

Aylık (EXXEN 9,90 TL + SPOR 24,90 TL) 34,80 TL'den başlayan fiyatlarla.

Exxenspor reklamlı paketi aylık vergiler dahil: 49,90TL

Exxenspor reklamsız paketi aylık vergiler dahil: 59,90TL

EXXEN TİCARİ ÜYELİK ÜCRETİ NE KADAR?

Exxenspor ticari paketler kapsamında tek cihazlı, üç cihazlı ve beş cihazlı kullanım paketleri bulunuyor. Sezonluk paket kapsamında ücretler şu şekilde:

Beş cihazlı kullanım sezonluk paket: 949 TL x 12 ay taksitle

Üç cihazlı kullanım sezonluk paket: 649 TL x 12 ay taksitle

Tek cihazlı kullanım sezonluk paket: 299 TL x 12 ay taksitle

FENERBAHÇE'DE 8 EKSİK

Fenerbahçe, Olympiakos karşısında 8 futbolcusundan yararlanamayacak.

Sarı-lacivertlilerde sakatlıklarını atlatan ancak henüz takımla çalışamayan İrfan Can Kahveci, Nazım Sangare ve Jose Sosa'nın yanı sıra sakatlıkları bulunan Serdar Aziz ve Marcel Tisserand karşılaşmada forma giyemeyecek.

Bu isimlerin yanı sıra teknik direktör Vitor Pereira, UEFA listesinde yer almayan Miguel Crespo, Burak Kapacak ve Serdar Dursun'dan da yararlanamayacak.

FENERBAHÇE, AVRUPA'DA 234. KEZ SAHNE ALACAK

Olympiakos'u konuk edecek Fenerbahçe, Avrupa kupalarında 234. kez sahne alacak.

Avrupa kupalarında 45. sezonunu geçiren sarı-lacivertli takım, oynadığı 233 karşılaşmada 86 galibiyet, 49 beraberlik ve 98 mağlubiyet yaşadı.

Bu maçlarda fileleri 291 kez havalandıran Fenerbahçe, kalesinde ise 341 gol gördü.

Fenerbahçe'nin Avrupa kupalarındaki performansı şöyle:

Organizasyon O G B M A Y
UEFA Kupası 54 18 10 26 72 91
UEFA Avrupa Ligi 65 33 18 14 89 62
Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası 33 9 4 20 30 70
UEFA Şampiyonlar Ligi eleme 32 12 10 10 47 37
UEFA Şampiyonlar Ligi 40 11 6 23 42 70
Avrupa Kupa Galipleri Kupası 9 3 1 5 11 11
TOPLAM 233 86 49 98 291 341

"KUPA 2"DE 120. MÜSABAKA

Fenerbahçe, "Kupa 2" olarak adlandırılan UEFA Kupası ile UEFA Avrupa Ligi'nde 120. maçını oynayacak.

Bu kulvarda 119 karşılaşmaya çıkan sarı-lacivertliler, 51 galibiyet, 28 beraberlik ve 40 yenilgi yaşadı.

Söz konusu müsabakalarda 161 kez ağları sarsan Fenerbahçe, kalesinde ise 153 gole engel olamadı.

VİTOR PEREİRA YÖNETİMİNDE AVRUPA'DA 20. MAÇINA ÇIKACAK

Fenerbahçe, Portekizli teknik direktör Vitor Pereira yönetiminde Avrupa arenasında 20. kez sahne alacak.

Sarı-lacivertli takım, Pereira yönetiminde Avrupa kupalarında oynadığı 19 karşılaşmada 9 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı.

Bu maçlarda fileleri 26 kez havalandıran Fenerbahçe, kalesinde ise 21 gol gördü.

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