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Beşiktaş'a Vida müjdesi! Takımla çalışmalara başladı

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Giriş Tarihi: 30.09.2021
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Beşiktaş’a Vida müjdesi! Takımla çalışmalara başladı

Beşiktaş’ Vida’dan iyi haber geldi. Sakatlığı geçen ve tedavisi tamamlanan Hırvat oyuncu takımla antrenmanlara başladı. Hırvat stoperin Beşiktaş’ın bu haftaki Demir Grup Sivasspor maçında oynayıp oynamayacağı ise net değil.

Beşiktaş'a Vida'dan iyi haber geldi. Tedavisi tamamlanan Hırvat oyuncu takımla antrenmanlara başladı.

Beşiktaş'ın 11 Eylül'de oynadığı Yeni Malatyaspor maçıda sakatlanan Vida'nın, 3 haftalık tedavisi tamamlandı. Takımla antrenmanlara başlayan Hırvat stoperin Beşiktaş'ın bu haftaki Demir Grup Sivasspor maçında oynayıp oynamayacağı ise net değil.

Siyah beyazlılarda ayrıca tedavisi tamamlanan Necip de takım çalışmasında yer aldı.

Atiba, Pjanic, Ghezzal, Welinton, Larin, Montero, N'Koudou ve Mehmet Topal'ın tedavilerine devam edildi.

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