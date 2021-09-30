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Fenerbahçe Oympiakos maçı saat kaçta, ne zaman? 2021 Avrupa Ligi FB Olympiakos maçı hangi kanalda?

SPOR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 30.09.2021
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Fenerbahçe Oympiakos maçı saat kaçta, ne zaman? 2021 Avrupa Ligi FB Olympiakos maçı hangi kanalda?

Fenerbahçe Oympiakos maçı saat kaçta, ne zaman? Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu ikinci maçında Yunanistan ekibi Olympiakos'u konuk edecek. Karşılaşmada İspanya Futbol Federasyonu'ndan Alejandro Hernandez düdük çalacak. Süper Lig'de liderlik koltuğuna oturan Fenerbahçe, Avrupa'da da galip gelerek avantaj yakalamak istiyor. Peki, Fenerbahçe Oympiakos maçı saat kaçta, ne zaman? 2021 Avrupa Ligi FB Olympiakos maçı hangi kanalda? İşte karşılaşmanın detayları...

Fenerbahçe Oympiakos maçı saat kaçta başlayacak? UEFA Avrupa Ligi D Grubu ikinci maçında Fenerbahçe ile Olympiakos karşı karşıya gelecek. Ülker Stadı'nda oynanacak mücadelede heyecan dozu yüksek karşılaşmaya sahne olacak. Fenerbahçe, Olympiakos mücadelesine 8 futbolcusundan yoksun çıkacak. Peki, Fenerbahçe Oympiakos maçı saat kaçta, ne zaman? 2021 Avrupa Ligi FB Olympiakos maçı hangi kanalda? İşte cevaplar...

FENERBAHÇE OLYMPIAKOS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Avrupa Ligi D Grubu Fenerbahçe - Olympiakos maçı 30 Eylül Cuma saat 19.45'te başlayacak. Ülker Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma, Exxen dijital platformundan canlı yayınlanacak.

Karşılaşmayı İspanya Futbol Federasyonundan Alejandro Hernandez yönetecek. Hernandez'in yardımcılıklarını Jose Naranjo ve Teodoro Sobrino yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Cesar Soto Grado olacak.

FENERBAHÇE'DE 8 EKSİK

Fenerbahçe, Olympiakos karşısında 8 futbolcusundan yararlanamayacak.

Sarı-lacivertlilerde sakatlıklarını atlatan ancak henüz takımla çalışamayan İrfan Can Kahveci, Nazım Sangare ve Jose Sosa'nın yanı sıra sakatlıkları bulunan Serdar Aziz ve Marcel Tisserand karşılaşmada forma giyemeyecek.

Bu isimlerin yanı sıra teknik direktör Vitor Pereira, UEFA listesinde yer almayan Miguel Crespo, Burak Kapacak ve Serdar Dursun'dan da yararlanamayacak.

FENERBAHÇE, AVRUPA'DA 234. KEZ SAHNE ALACAK

Olympiakos'u konuk edecek Fenerbahçe, Avrupa kupalarında 234. kez sahne alacak.

Avrupa kupalarında 45. sezonunu geçiren sarı-lacivertli takım, oynadığı 233 karşılaşmada 86 galibiyet, 49 beraberlik ve 98 mağlubiyet yaşadı.

Bu maçlarda fileleri 291 kez havalandıran Fenerbahçe, kalesinde ise 341 gol gördü.

Fenerbahçe'nin Avrupa kupalarındaki performansı şöyle:

Organizasyon O G B M A Y
UEFA Kupası 54 18 10 26 72 91
UEFA Avrupa Ligi 65 33 18 14 89 62
Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası 33 9 4 20 30 70
UEFA Şampiyonlar Ligi eleme 32 12 10 10 47 37
UEFA Şampiyonlar Ligi 40 11 6 23 42 70
Avrupa Kupa Galipleri Kupası 9 3 1 5 11 11
TOPLAM 233 86 49 98 291 341

"KUPA 2"DE 120. MÜSABAKA

Fenerbahçe, "Kupa 2" olarak adlandırılan UEFA Kupası ile UEFA Avrupa Ligi'nde 120. maçını oynayacak.

Bu kulvarda 119 karşılaşmaya çıkan sarı-lacivertliler, 51 galibiyet, 28 beraberlik ve 40 yenilgi yaşadı.

Söz konusu müsabakalarda 161 kez ağları sarsan Fenerbahçe, kalesinde ise 153 gole engel olamadı.

VİTOR PEREİRA YÖNETİMİNDE AVRUPA'DA 20. MAÇINA ÇIKACAK

Fenerbahçe, Portekizli teknik direktör Vitor Pereira yönetiminde Avrupa arenasında 20. kez sahne alacak.

Sarı-lacivertli takım, Pereira yönetiminde Avrupa kupalarında oynadığı 19 karşılaşmada 9 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı.

Bu maçlarda fileleri 26 kez havalandıran Fenerbahçe, kalesinde ise 21 gol gördü.

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