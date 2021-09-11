Beşiktaş - Yeni Malatya maçında şoke eden sakatlar! Domagoj Vida ve Alex Teixeira oyuna devam edemedi
SPOR ahaber.com.tr
Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş, evinde Yeni Malatyaspor'u konuk etti. Ev sahibi ekipte Domagoj Vida ve Alex Teixeira maçın ilk yarısında sakatlanara oyuna devam edemediler. İşte son dakika gelişmesinin ayrıntıları...
Süper Lig'in 4. haftasında son şampiyon Beşiktaş, sahasında Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya geldi.
Siyah beyazlılarda şok bir sakatlık yaşandı. Takımın deneyimli oyuncularından Domagoj Vida, 19. dakikasında sakatlanarak oyuna devam edemedi.
Hırvat stoper 20. dakikada yerini Welinton'a bıraktı.
Siyah-beyazlılarda bir sakatlık şokuda maçın 42. dakikasında yaşandı.
Alex Teixeira sakatlanarak yerini Can Bozdoğan'a bıraktı.
Öte yandan Süper Lig'in son şampiyonu maçın ilk yarısını 2-0 önde tamamladı.