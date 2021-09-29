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Fenerbahçe'ye Mesut Özil'den kötü haber! Olympiakos maçında oynama ihtimali...

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Giriş Tarihi: 29.09.2021
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Fenerbahçe’ye Mesut Özil’den kötü haber! Olympiakos maçında oynama ihtimali...

Son dakika spor haberleri... Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Mesut Özil, UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak olan Olympiakos maçı öncesinde takımın yaptığı antrenmana katılamadı. Yıldız futbolcunun geçirdiği gribal enfeksiyon sebebiyle antrenmanda takıma katılamadığı ve maçta da oynama ihtimalinin düşük olduğu ifade edildi. İşte detaylar...

Fenerbahçe'de Olympiakos maçı öncesi flaş bir gelişme yaşandı. A Spor'un haberine göre, sarı-lacivertlilerde Mesut Özil gribal enfeksiyon nedeniyle gerçekleştirilen son antrenmanda yer almadı. Yıldız futbolcunun, UEFA Avrupa Ligi'ndeki Olympiakos maçında oynaması beklenmiyor.

Detayları A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul canlı yayında aktardı.

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