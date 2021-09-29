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İtalyanlar Cüneyt Çakır'a ateş püskürdü

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Giriş Tarihi: 29.09.2021
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İtalyanlar Cüneyt Çakır’a ateş püskürdü

Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid'in 90+7. dakikadaki penaltı golüyle Milan'ı deplasmanda 2-1 mağlup ettiği maçın ardından İtalyan basını ve futbol kamuoyu maçı yöneten Cüneyt Çakır'ı hedef aldı.

Şampiyonlar Ligi'nde Milan'ın Atletico Madrid'i konuk ettiği karşılaşmada hakem Cüneyt Çakır görev yaptı.

1-1 devam eden mücadelenin 90+7. dakikasında Cüneyt Çakır penaltı noktasını gösterdi. Milanlı Kalulu'nun Lemar ile girdiği ikili mücadelede topun eline çarptığı iddia edildi. Çakır bu pozisyon sonrası penaltı noktasını gösterdi.

Topun başına geçen Luis Suarez takımına galibiyeti getiren golü kaydetti. İtalyanlar pozisyon sonrası VAR'ın devreye girmemesi nedeniyle Cüneyt Çakır'ı eleştirdi.

FABİO CAPELLO: HAKEM MAÇI MAHVETTİ
İtalya'nın efsane teknik direktörlerinden Fabio Capello, Cüneyt Çakır'ı eleştirirken "Milan hızlı ve iyi futbol oynadı. Ancak hakem maçı mahvetti. Cüneyt Çakır daha önce Şampiyonlar Ligi finali de yönetti ama buna uygun biri olduğunu düşünmüyorum. Maçta VAR'a gitmedi bile. San Siro'da yaşananlar çok ciddi şeyler" dedi.

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