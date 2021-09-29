İtalyanlar Cüneyt Çakır’a ateş püskürdü

FABİO CAPELLO: HAKEM MAÇI MAHVETTİ

İtalya'nın efsane teknik direktörlerinden Fabio Capello, Cüneyt Çakır'ı eleştirirken "Milan hızlı ve iyi futbol oynadı. Ancak hakem maçı mahvetti. Cüneyt Çakır daha önce Şampiyonlar Ligi finali de yönetti ama buna uygun biri olduğunu düşünmüyorum. Maçta VAR'a gitmedi bile. San Siro'da yaşananlar çok ciddi şeyler" dedi.

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