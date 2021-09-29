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Fenerbahçe Amanda Zahui'yi İstanbul'a getirdi

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Giriş Tarihi: 29.09.2021
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Fenerbahçe Amanda Zahui’yi İstanbul’a getirdi

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı yeni transferi Amanda Zahui'yi kadrosuna kattı. Sarı lacivertlilerin İstanbul'a getirdiği Amanda Zahui, Fenerbahçe atkısı ile ilk pozunu verdi.

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı'nın yeni transferlerinden Amanda Zahui B., İstanbul'a geldi.

İstanbul Havaalanı'na inen İsveçli uzun oyuncu kulüp yetkilileri tarafından karşılandı.

İşte Amanda'nın Fenerbahçe atkısı ile verdiği poz.

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