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Eski Fenerbahçeli Valbuena'dan sarı lacivertlileri kızdıran paylaşım

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Giriş Tarihi: 29.09.2021 Güncelleme Tarihi: 29.09.2021
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Eski Fenerbahçeli Valbuena’dan sarı lacivertlileri kızdıran paylaşım

UEFA Avrupa Ligi D Grubu 2. maçında Fenerbahçe, Olympiakos'u ağırlayacak. Sarı-lacivertlilerde bir dönem forma giymiş ve şu anda Yunan ekibinde top koşturan Mathieu Valbuena'dan Fenerbahçe taraftarını kızdıran bir açıklama geldi. İşte detaylar...

Kanarya'nın Avrupa Ligi'ndeki rakibi Olympiakos, ligde oynadığuı Asteras maçını 2-0'lık skorla kazandı. Liderlik koltuğuna oturan Olympiakos'ta eski Fenerbahçeli Valbuena'dan maç sonrası dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Valbuena, Asteras maçından sonra sıranın Fenerbahçe'de olduğunu belirten bir paylaşım yaptı. Fransız yıldız, Valbuena, "Bugün iyi bir zafer kazandık. Şimdi Avrupa Ligi'nde sıra Fenerbahçe'de" dedi. Bu açıklamaya Fenerbahçeli taraftarlar tepki gösterdi.

KRİTİK MAÇ PERŞEMBE

Fenerbahçe ve Olympiakos arasındaki karşılaşma, Perşembe günü Ülker Stadyumu'nda oynanacak. Mücadele 19.45'te başlayacak.

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