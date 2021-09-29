Beşiktaş’a Umut Meraş’tan kötü haber

Transferin son gününde Beşiktaş 'ın Fransa ekibi Le Havre'den kadrosuna kattığı Cengiz Umut Meraş sakatlığı nedeniyle 4 maçta forma giyememişti. Cuma akşamı Altay'a karşı 14 dakika görev alan 26 yaşındaki oyuncu Ajax maçına ilk 11'de sahaya çıktı. Milli sol bek, dakikalar 73'yü gösterirken bir kez daha sakatlık yaşadı.

25 yaşındaki oyuncu, oyundan çıkarken yerine genç oyuncu Berkay Vardar girdi. Adale sakatlığı yaşadığı bildirilen Umut'un durumu kontroller sonrası netlik kazanacak.18 yaşındaki Berkay Vardar ise profesyonel seviyedeki ilk maçına Beşiktaş formasıyla Şampiyonlar Ligi'nde çıktı.

Beşiktaş'ta Welinton Souza, Domagoj Vida, Atiba Hutchinson, Mehmet Topal, Miralem Pjanic, Necip Uysal, Rachid Ghezzal, Kevin N'Koudou, Alex Teixeira, Cyle Larin sakatlığı, Javier Montero Kovid 19'a yakalanması, Güven Yalçın da Şampiyonlar Ligi listesinde yer almadığı için Ajax maçında forma giyemedi.