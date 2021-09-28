Galatasaray'da Fatih Terim krizi! İstifadan döndü
Fatih Terim, Kayseri maçı sonrası sosyal medyada yazılanlardan dolayı büyük bir üzüntü duydu ve karar aşamasına geldi. Göztepe maçında puan kaybı yaşansaydı Terim'in basın toplantısında istifasını açıklayacağı iddiası gündeme bomba gibi düştü.
Sahasında Göztepe 'yi 2-1 yenerek galibiyet hasretine son veren Galatasaray 'da teknik direktör Fatih Terim'in basın toplantısı gündeme damga vurdu. Son zamanlarda yapılan eleştiriler nedeniyle son derece üzgün olan hatta bir ara gözleri dolan tecrübeli hocanın istifanın eşiğinden döndüğü ortaya çıktı.
TERİM: ÇOK ÜZÜLDÜM KIRILDIM
Terim, "Futbolda vefa yok. Dün de yok ona da tamam. Biraz vicdanı olan, biraz Galatasaray'ı sevenin dikkatli davranması gerektiğini düşünüyorum. Üzüldüm, kırıldım" ifadelerini kullandı.
CAMİA BU İDDİA İLE ÇALKALANDI
Kulislerde dolaşan iddialara göre; Terim'in bu sözlerinin arkasında şok bir gerçek var. Kayseri yenilgisi nedeniyle sosyal medyada kendisiyle ilgili yorumlar sonrası Terim karar aşamasına geldi.
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