Ajax Teknik Direktörü Erik ten Hag'dan Beşiktaş yorumu: Zayıf bir takım
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Beşiktaş, gruptaki ikinci maçında Hollanda ekibi Ajax ile karşılacak. Kritik maç öncesi Ajax Teknik Direktörü Erik ten Hag açıklamalarda bulundu. Hag, "Beşiktaş şu an grupta zayıf bir takım ama Şampiyonlar Ligi maçları kolay değil." ifadelerini kullandı.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Beşiktaş, ikinci maçına Hollanda ekibi Ajax karşısında çıkıyor. Karşılaşma öncesi Ajax Teknik Direktörü Erik ten Hag açıklamalarda bulundu.
BEŞİKTAŞ ZAYIF TAKIM
Beşiktaş şu an grupta zayıf bir takım ama Şampiyonlar Ligi maçları kolay değil. Çok sakatları var ama kendilerine güveniyorlar. Biz de kendimize güveniyoruz tabii. Evet, yoğun fikstürden ötürü maçlara daha farklı hazırlıklar oluyor. Daha farklı bir ayarlama gerekiyor. Tüm hepimiz antrenmanları fiktüre göre ağırlıyoruz. Her maça da %100 hazırlanıyoruz ve elimizden geleni yaparak hazırlanıyoruz. Maçlara hazırlık dönemi ve büyük maçlar yaparak aslında bir sonraki maça hazırlanıyoruz. Takımı da ancak bu şekilde hazırlayabiliyoruz. Sezon başında aşırı formda olmayı bekleyemezsiniz. Her maçı iyi geçirmeyi düşünürsünüz. Şu an daha iyi olacağımıza dair kendimize güveniyoruz. Rakipler kendi evlerinde daha açık oynuyor. Biz de daha fazla fırsat buluyoruz. Bizim sahamızda ise rakipler daha çok bekliyor. Ambiyans da olunca kazanmak için aşırı hırslı oluyoruz ama artık kendi sahamızda da iyi sonuçlar almalıyız.
ÇOK BÜYÜK DEĞİŞİM VAR
Ligde 30 gol atıp 1 gol yemeleri hakkında gelen soruyu cevaplayan Erik ten Hag; "Kazanmak için takım kuruyoruz. İlk 11'imi de bunun için seçiyorum. 4-5 hafta önce kupa maçı vardı ve bizi çok eleştirmişlerdi. Şimdi bizi Şampiyonlar Ligi finaline layık oluyorlar. Çok büyük değişim var. Herkes bir şeyler söylüyor ama biraz daha gerçekçi olmalıyız. Bence bu sözler gerçekçi değil. Bu sözler garip değil ama her iki tarafa doğru gidebilecek sözler bunlar..." açıklamasını yaptı.
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