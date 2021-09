Ajax Teknik Direktörü Erik ten Hag’dan Beşiktaş yorumu: Zayıf bir takım

BEŞİKTAŞ ZAYIF TAKIM

Beşiktaş şu an grupta zayıf bir takım ama Şampiyonlar Ligi maçları kolay değil. Çok sakatları var ama kendilerine güveniyorlar. Biz de kendimize güveniyoruz tabii. Evet, yoğun fikstürden ötürü maçlara daha farklı hazırlıklar oluyor. Daha farklı bir ayarlama gerekiyor. Tüm hepimiz antrenmanları fiktüre göre ağırlıyoruz. Her maça da %100 hazırlanıyoruz ve elimizden geleni yaparak hazırlanıyoruz. Maçlara hazırlık dönemi ve büyük maçlar yaparak aslında bir sonraki maça hazırlanıyoruz. Takımı da ancak bu şekilde hazırlayabiliyoruz. Sezon başında aşırı formda olmayı bekleyemezsiniz. Her maçı iyi geçirmeyi düşünürsünüz. Şu an daha iyi olacağımıza dair kendimize güveniyoruz. Rakipler kendi evlerinde daha açık oynuyor. Biz de daha fazla fırsat buluyoruz. Bizim sahamızda ise rakipler daha çok bekliyor. Ambiyans da olunca kazanmak için aşırı hırslı oluyoruz ama artık kendi sahamızda da iyi sonuçlar almalıyız.