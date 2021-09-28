Ajax Beşiktaş maçı şifreli mi, şifresiz mi? 28 Eylül Ajax Beşiktaş maçı hangi kanalda? Muhtemel 11’ler…

AJAX BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

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DEVLER LİGİ'NDE 46. KARŞILAŞMA

Siyah-beyazlılar, Avrupa'nın en büyük futbol organizasyonunda 8. defa mücadele ediyor. 45 maçta 13 defa rakiplerine üstünlük kurdu. 9 mücadele beraberlikle sonuçlandı. 23 karşılaşmada ise kaybetti. Kara Kartal, Devler Ligi'nde 44 gol kaydetti. Kalesinde ise 85 gol gördü.

AJAX'A KARŞI 4'TE 0 YAPTI

İki takım daha önce Avrupa Kupaları'nda 2 defa eşleşti. 1966-67 sezonunda Beşiktaş rakibine deplasmanda 2-0, İstanbul'da 2-1 kaybetti. 1993-94 sezonunda ise iki takım UEFA Kupa Galipleri Kupası'nda eşleşti. Beşiktaş, Ajax'a 2-1 ve 4-0 yenilerek elendi. Zinciri kırmak istiyor.