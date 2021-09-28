Ajax Beşiktaş maçı şifreli mi, şifresiz mi? 28 Eylül Ajax Beşiktaş maçı hangi kanalda? Muhtemel 11’ler…
Ajax Beşiktaş maçı şifreli mi, şifresiz mi yayınlanacak? 28 Eylül tarihli Ajax Beşiktaş maçı hangi kanalda? Temsilcimiz Beşiktaş, zorlu Hollanda deplasmanında Ajax ile karşılaşacak. Sezona fırtına gibi başlayan Ajax karşısında Beşiktaş’ın nasıl bir performans sergileyeceği merak konusu oldu. Peki; Ajax Beşiktaş maçı şifreli mi şifresiz mi? Ajax Beşiktaş maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte maçla ilgili detaylar!
Ajax Beşiktaş maçı şifreli mi, şifresiz mi? 28 Eylül akşamı Hollanda'da oynanacak Ajax Beşiktaş maçı hangi kanalda? Siyah beyazlı temsilcimiz Beşiktaş'ın rakibi Hollanda devi Ajax olacak. Gruba puansız başlayan Beşiktaş deplasmanda alacağı puan ya da puanlara ihtiyaç duyacak. Peki; Ajax Beşiktaş maçı şifreli mi şifresiz mi olacak? Ajax Beşiktaş maçı hangi kanalda? İşte maçın yayıncı bilgileri!
AJAX BEŞİKTAŞ MUHTEMEL 11'LER
AJAX: PASVERR, MAZRAOUI, TIMBER, MARTINEZ, BLIND, GRAVENBERCH, ALVAREZ, ANTHONY, BERGHUIS, TADIS, HALLER
BEŞİKTAŞ: ERSİN, ROSIER, SERDAR, N'SAKALA, RIDVAN, JOSEF, SALİH, CAN, KENAN, OĞUZHAN, BATHSUAYI
MECBURİ ROTASYON YAPACAK
Amsterdam'daki mücadelede teknik direktör Sergen Yalçın da elde kalan sağlam isimlerden bir 11 çıkaracak. Kalede yine Ersin yer alacak. Sağ bekte Valentin Rosier, sol bekte Rıdvan Yılmaz oynayacak. Stoperde ise Serdar Saatçı'nin partneri sol bek N'Sakala olacak. Sertlik düşmemesi için Josef stopere çekilmeyecek, orta sahada olacak. Salih Uçan, Can Bozdoğan ve Oğuzhan Özyakup da forma bulacak. Hücum hattı ise Kenan Karaman ve Michy Batshuayi ikilisinden oluşacak.
AJAX BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?
Zorlu karşılaşma Exxen platformundan canlı yayınlanacak. Bu maçı izlemek için Exxen platformuna üye olmanız ve üyelik ücreti ödemeniz gerekiyor.
DEVLER LİGİ'NDE 46. KARŞILAŞMA
Siyah-beyazlılar, Avrupa'nın en büyük futbol organizasyonunda 8. defa mücadele ediyor. 45 maçta 13 defa rakiplerine üstünlük kurdu. 9 mücadele beraberlikle sonuçlandı. 23 karşılaşmada ise kaybetti. Kara Kartal, Devler Ligi'nde 44 gol kaydetti. Kalesinde ise 85 gol gördü.
AJAX'A KARŞI 4'TE 0 YAPTI
İki takım daha önce Avrupa Kupaları'nda 2 defa eşleşti. 1966-67 sezonunda Beşiktaş rakibine deplasmanda 2-0, İstanbul'da 2-1 kaybetti. 1993-94 sezonunda ise iki takım UEFA Kupa Galipleri Kupası'nda eşleşti. Beşiktaş, Ajax'a 2-1 ve 4-0 yenilerek elendi. Zinciri kırmak istiyor.
TARİHE GEÇMİŞTİ
Beşiktaş, katıldığı son Şampiyonlar Ligi organizasyonunda grubunu yenilgisiz tamamlamıştı. 14 puanla namağlup gruptan çıkan ilk Türk temsilcisi olmayı başarmıştı.
DEPLASMANDA SIKINTI ÇEKİYOR
Kartal, Avrupa Kupaları'nda son dönemde deplasmandaki maçlarda galibiyet alamıyor. Siyah-beyazlı ekip Avrupa'da son 9 dış aha maçının sadece 1'ini kazanabildi. 2018- 19 sezonunda Sarpsborg'u Norveç'te 3-2 mağlup etmişlerdi.
SERGEN YALÇIN İLE 4. MÜCAELE
Temsilcimiz Beşiktaş, teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde Avrupa Kupaları'nda 4. mücadelesine çıkacak. Yalçın daha önceki 3 karşılaşmada 2 yenilgi, 1 beraberlik elde etti. Sergen Yalçın ve öğrencileri önemli eksikleriyle gittiği Ajax deplasmanında zorlu görevin üstesinden gelmeye çalışacak.
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