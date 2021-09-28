Exxen ücretsiz izleme nasıl yapılır? Exxen 1 hafta deneme var mı? EXXEN TV izleme yolları!

4-Hesap silme talebinizi onaylamak için şifrenizi girdikten sonra "Profilinizi sildiğinizde profile ait tüm listeler ve izleme geçmişi de silinecektir. Devam etmek ve profili silmek istediğinize emin misiniz?" uyarısı karşınıza çıkacak.

5-Evet seçeneğine tıkladıktan sonra Exxen üyelik iptal işlemini gerçekleştirmeniz olacaksınız.

"Your profile has deleted" (profiliniz silinmiştir) uyarısı hesap silme işleminin başarıyla tamamlandığı anlamına geliyor. Geri giriş yapmaya çalıştığınız takdirde hesabınıza giriş yapamayacaksınız. Hesabınızı silmeye çalıştığınızda başarısız olduysanız ya da silindiğinden tam emin değilseniz, ikinci bir yol olarak bu link üzerinden Exxen canlı destek hizmetine bağlanarak hesap silme konusunda talepte bulunabilirsiniz.