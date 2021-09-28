Exxen ücretsiz izleme nasıl yapılır? Exxen 1 hafta deneme var mı? EXXEN TV izleme yolları!
Exxen TV izleme yolları! Exxen ücretsiz izleme ekranı futbol severlerin merak ettiği konulardan birisi oldu. Avrupa kupalarındaki temsilcilerimiz Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray’ın maçlarını canlı yayınlayan Exxen platformunu izlemek için bazı üyelik işlemlerini yapmanız gerekiyor. Platforma üye olduktan sonra maç paketini alarak dev maçları canlı izleyebilirsiniz. Üye olmadan önce Exxen 1 hafta deneme var mı sorusuna da yanıt aranıyor. İşte; Exxen ücretsiz izleme hakkında merak edilen bilgiler!
Exxen ücretsiz izleme nasıl yapılır? Exxen TV izleme yolları futbol severler tarafından sorgulanıyor. Exxen 1 hafta deneme var mı? Exxen platformunda maç izlemek için platforma üyelik almanız gerekiyor. Üyeliğin ardından spor paketi aboneliği başlatmanız gerekiyor. Ücretsiz izlemek için Exxen'de 1 hafta deneme olup olmadığı merak ediliyor. Peki; Exxen ücretsiz izleme nasıl yapılır?
EXXEN 1 HAFTA DENEME VAR MI?
Exxen platformunu ücretsiz 7 gün boyunca izleyebilmeniz mümkün. Deneme paketi olarak geçen Exxen 7 gün ücretsiz izlemek için www.exxen.com adresine girerek 7 Gün ücretsiz butonuna basarak ilgili adımları takip edebilirsiniz.
EXXEN ÜCRETSİZ İZLEME NASIL YAPILIR?
1 haftalık deneme sürecinde futbol maçlarını ücretsiz izleyemiyorsunuz. Maçları izlemek için mutlaka paralı spor paketi üyeliği başlatmanız gerekiyor.
EXXEN ÜYELİK İPTALİ NASIL OLUR?
1-İlk olarak www.exxen.com/tr adresini açın ve hesabınıza giriş yapın.
2-Sağ üstte isminizin ve profil fotoğrafınızın bulunduğu kısma tıklayarak ve Profilim bölümüne geçiş yapın.
3-Kişisel bilgilerinizin yer aldığı bu ekranın sağ alt kısmında yer alan "Profilimi Sil" bağlantısına tıklıyoruz.
4-Hesap silme talebinizi onaylamak için şifrenizi girdikten sonra "Profilinizi sildiğinizde profile ait tüm listeler ve izleme geçmişi de silinecektir. Devam etmek ve profili silmek istediğinize emin misiniz?" uyarısı karşınıza çıkacak.
5-Evet seçeneğine tıkladıktan sonra Exxen üyelik iptal işlemini gerçekleştirmeniz olacaksınız.
"Your profile has deleted" (profiliniz silinmiştir) uyarısı hesap silme işleminin başarıyla tamamlandığı anlamına geliyor. Geri giriş yapmaya çalıştığınız takdirde hesabınıza giriş yapamayacaksınız. Hesabınızı silmeye çalıştığınızda başarısız olduysanız ya da silindiğinden tam emin değilseniz, ikinci bir yol olarak bu link üzerinden Exxen canlı destek hizmetine bağlanarak hesap silme konusunda talepte bulunabilirsiniz.
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