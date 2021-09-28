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Haberler Spor Haberleri Ajax Beşiktaş maçı şifresiz izleme yolları! Ajax BJK şifresiz veren kanallar hangileri?

Ajax Beşiktaş maçı şifresiz izleme yolları! Ajax BJK şifresiz veren kanallar hangileri?

SPOR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 28.09.2021
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Ajax Beşiktaş maçı şifresiz izleme yolları! Ajax BJK şifresiz veren kanallar hangileri?

Ajax Beşiktaş maçı şifresiz izleme yolları nelerdir? Ajax BJK şifresiz veren listesi arama motorlarında sorgulanıyor. Şampiyonlar Ligi C Grubu ikinci maçında temsilcimiz Beşiktaş zorlu deplasmanda Ajax ile karşılaşacak. Hollanda’da oynanacak mücadele saat 19:45’te başlayacak. Exxen platformunda canlı yayınla ekranlara gelecek karşılaşmanın şifresiz yayını olup olmadığı merak ediliyor. Peki; Ajax Beşiktaş maçı şifresiz izleme yolları nelerdir? İşte detaylar!

Ajax Beşiktaş maçı şifresiz izleme yolları nelerdir? Ajax BJK şifresiz veren kanallar hangileri? Devler Ligi'nde temsilcimiz Beşiktaş zorlu Ajax deplasmanında 3 puan arayacak. Gruba puansız başlayan siyah beyazlı ekip, Hollanda deplasmanından puan veya puanlarla çıkmanın hesaplarını yapıyor. Amsterdam Arena'da oynanacak mücadele saat 19:45'te başlayacak. Peki; Ajax BJK maçı şifresiz veren kanallar hangileri? Ajax Beşiktaş maçı şifresiz izleme yolları nelerdir?

AJAX BEŞİKTAŞ MAÇI ŞİFRESİZ İZLEME YOLLARI!

Ajax Beşiktaş maçı şifresiz izleme yolu bulunmamaktadır. Bu maçı canlı izlemek için Exxen spor paketi üyeliğinizin olması bulunmaktadır.

AJAX BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI TAKİP İÇİN TIKLAYINIZ

AJAX BJK ŞİFRESİZ VEREN KANALLAR

Bazı yabancı kanallar dev maçı uydudan yayınlamaktadır. Bu maçı uydudan izleyebileceğiniz kanallar şu şekilde:

- Bein Sports France 2 HD

- BT Sport 1 HD

- C More Streaming Sweeden

- Livescore App

- Paramount + USA

- SuperSport Maximo 1 HD

- SuperSport Premier League HD

- TV2 Play Norge

- Haberpush HD

- TV3 Sport Dansk HD

- Viaplay Baltic HD

- Arena sport 1 HD

- Btv aksiyon HD

- CBC sport hd

- Viaplat Denmark HD

AJAX BEŞİKTAŞ MUHTEMEL 11'LER

Ajax: Pasveer, Timber, Mazraoui, Blind, Martínez, Álvarez, Gravenberch, Tadić, Antony, Berghuis, Haller

Beşiktaş: Mert Günok, Valentin Rosier, Umut Meras, N'Sakala, Serdar Saatçi, Josef de Souza, Salih Uçan, Can Bozdoğan, Gökhan Töre, Kenan Karaman, Michy Batshuayi

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