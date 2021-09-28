28 Eylül 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Exxen bedava mı oldu? Exxen fiyatı en son kaç TL? Exxen üyelik ücreti değişti mi?

Exxen bedava mı oldu? Exxen fiyatı en son kaç TL? Exxen üyelik ücreti değişti mi?

SPOR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 28.09.2021
ABONE OL
Exxen bedava mı oldu? Exxen fiyatı en son kaç TL? Exxen üyelik ücreti değişti mi?

Exxen bedava mı oldu? Exxen fiyatı kaç TL? Exxen üyelik ücreti günün merak edilen konularından birisi oldu. Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi turnuvalarının resmi yayıncısı olan Exxen’de yeniden maç haftasına girildi. İlk hafta maçlarının geride kalmasıyla ücretlerde değişiklik olup olmadığı da merak edilmeye başlandı. Peki; Exxen bedava mı oldu? Exxen fiyatı kaç TL? Exxen üyelik ücreti değişti mi? İşte detaylar!

Exxen bedava mı oldu? Exxen fiyatı kaç TL? Exxen üyelik ücreti arama motorlarında yoğun şekilde araştırılıyor. Online yayın platformu Exxen'de Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Avrupa kupalarındaki maçları canlı ve şifresiz yayınlanıyor. İkinci hafta maçları öncesi Exxen fiyatlarında değişiklik yaşanıp yaşanmadığı gündem konularından birisi oldu. Peki; Exxen bedava mı oldu? Exxen fiyatı kaç TL? İşte güncel Exxen üyelik ücreti!

EXXEN BEDAVA MI OLDU?

Exxen'de ücretsiz üyelik seçeneği bulunmuyor.

EXXEN ÜYELİK ÜCRETİ DEĞİŞTİ Mİ?

Exxen üyelik ücretlerinde herhangi bir değişiklik yaşanmadı.

GÜNCEL EXXEN ÜYELİK ÜCRETLERİ!

Exxen'de UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi maçlarını kapsayacak olan spor paketi, ek pakete ilave olarak 24,90 TL ile izlenebilecek.

Exxen + spor aylık ücreti, 1 taahhütlü olmak kaydıyla reklamlı olarak 34,80 kuruş olacak.

Exxen + spor paketini reklamsız olarak izlemek isteyenler ise ayda 44.80 TL ödeme yaparak paketten yararlanabilecek.

Exxen, taahhütsüz aylık caymalı paket ise 59,80 kuruş olarak açıklandı.

Exxen'e üye olduktan sonra Apple Store ve Google Play Store uygulama marketlerinden Exxen uygulamasını indirip izleyebilirsiniz.

EXXEN YILLIK ABONELİK ÜCRETLERİ

Exxen'e RKLMVR üyeliği ile kayıt gerçekleştirerek içerikleri reklamlı bir şekilde izleyecek şekilde yıllık 99.90 TL üzerinden abone olunabilir. RKLMYOK üyeliği ise reklamsız içerikler için senelik 199.90 TL olarak ücretlendiriliyor.

EXXEN NASIL İZLENİR?

- EXXEN ile UEFA Süper Lig maçlarını izlemek için öncelikle exxen.com sitesine giriş yapın. Ana sayfada gördüğünüz "Adı Soyadı" ve "E-Posta Adresi" alanlarına bilgilerinizi yazın.

-Sonraki aşamada karşınıza gelen kısımlara şifre ve telefon numarası girin. Ardından üyelik sözleşmesini de kabul edin ve "Devam Et" butonuna tıklayın.

-Sonraki aşamada "EXXENSPOR" üyelik başlığı altında bulunan "İncele" butonuna tıklayın.

-Ardından reklamlı ve reklamsız olmak üzere iki seçenek arasından istediğinizi seçin. Burada bilmeniz gereken en önemli nokta; EXXENSPOR kampanyası kapsamına girmek için sezonluk paketlerden birini tercih etmeniz gerekiyor. Dolayısıyla 12 aylık taahhüt vermeyi kabul ediyorsunuz.

EXXEN'İ AYNI ANDA KAÇ KİŞİ İZLEYEBİLİR?

Exxen bireysel üyelik ile aynı anda 1 cihazdan izlenebiliyor. Aynı anda birkaç cihazdan izlemek isteyenlerin Exxenspor ticari paket alması gerekiyor.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA