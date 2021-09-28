Ajax Beşiktaş canlı izle! 28 Eylül Devler Ligi Ajax BJK maçı şifresiz canlı yayın!

TÜRK FUTBOL TARİHİNE GEÇTİ

Katıldığı son Şampiyonlar Ligi organizasyonunda grup mücadelesini yenilgisiz tamamlayan Beşiktaş, bu performansıyla Türk futbol tarihine geçti.

Bu sonuçla Türk takımları arasında grubu yenilgisiz tamamlayan ilk takım unvanını alan siyah-beyazlı ekip, 14 puanla Avrupa'nın en büyük futbol organizasyonunda en fazla puana ulaşan Türkiye temsilcisi oldu.

HOLLANDA TAKIMLARIYLA 8. MAÇ

Siyah-beyazlı ekip, Hollanda ekipleriyle Avrupa kupalarında 8. kez karşı karşıya gelecek.

Beşiktaş, yarınki rakibi Ajax ile daha önce iki kez eşleşti.

İlk olarak 1966-67 sezonunda o zamanki adıyla Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası 1. turunda Ajax'ın karşısına çıkan siyah-beyazlılar, deplasmandaki ilk maçı 2-0, İstanbul'daki rövanşı da 2-1 kaybetti.

Beşiktaş, UEFA Kupa Galipleri Kupası'nda Ajax ile 1993-1994 sezonunda bir kez daha eşleşti. 2. tur ilk maçında rakibine deplasmanda 2-1 mağlup olan siyah-beyazlı ekip, evindeki mücadeleyi 4-0 yitirdi.