Ajax Beşiktaş canlı izle! 28 Eylül Devler Ligi Ajax BJK maçı şifresiz canlı yayın!
Ajax Beşiktaş canlı izle! Şampiyonlar Ligi C Grubu ikinci maçında Ajax ile karşılaşacak Beşiktaş’ın zorlu mücadelesi merakla bekleniyor. 28 Eylül akşamı saat 19:45’te başlayacak Ajax BJK maçı şifresiz canlı yayın arama motorlarında sorgulanıyor. Amsterdam Arena’da oynanacak mücadele Exxen TV platformundan canlı yayınlanacak. Karşılaşmada Fransız hakem Benoit Bastien düdük çalacak. Haberimizden Ajax Beşiktaş canlı izleme yolları hakkında bilgi edinebilirsiniz!
Ajax Beşiktaş canlı izle! Ajax Beşiktaş maçı şifresiz canlı yayın! Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda ikinci hafta heyecanı başlıyor. Gruptaki ilk maçını kaybeden Beşiktaş, ikinci maçında sezona formda başlayan Hollanda ekibi Ajax ile karşılaşıyor. Amsterdam Arena'da oynanacak mücadele saat 19:45'te başlayacak. Exxen platformunda yayınlanacak maçı izlemek isteyenler de Ajax BJK canlı izleme ekranını sorguluyor. İşte; Ajax BJK maçı şifresiz canlı yayınla ilgili merak edilen bilgiler!
AJAX BEŞİKTAŞ CANLI İZLE!
Mücadelenin canlı takibini aşağıda bulunan bağlantıdan yapabilirsiniz.
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ŞAMPİYONLAR LİGİNDE 46. RANDEVU
Beşiktaş, Borussia Dortmund karşılaşmasıyla Şampiyonlar Ligi'nde 46. mücadelesini yapacak.
Avrupa'nın en büyük futbol organizasyonunda 8. kez mücadele edecek siyah-beyazlı takım, yaptığı 45 karşılaşmada rakiplerine 13 kez üstünlük kurdu. 9 maçta berabere kalan Beşiktaş, 23 karşılaşmada ise sahadan mağlubiyetle ayrıldı.
Şampiyonlar Ligi'nde rakip filelere 44 gol bırakan siyah-beyazlı takım, kalesinde ise 85 gol gördü.
TÜRK FUTBOL TARİHİNE GEÇTİ
Katıldığı son Şampiyonlar Ligi organizasyonunda grup mücadelesini yenilgisiz tamamlayan Beşiktaş, bu performansıyla Türk futbol tarihine geçti.
Bu sonuçla Türk takımları arasında grubu yenilgisiz tamamlayan ilk takım unvanını alan siyah-beyazlı ekip, 14 puanla Avrupa'nın en büyük futbol organizasyonunda en fazla puana ulaşan Türkiye temsilcisi oldu.
HOLLANDA TAKIMLARIYLA 8. MAÇ
Siyah-beyazlı ekip, Hollanda ekipleriyle Avrupa kupalarında 8. kez karşı karşıya gelecek.
Beşiktaş, yarınki rakibi Ajax ile daha önce iki kez eşleşti.
İlk olarak 1966-67 sezonunda o zamanki adıyla Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası 1. turunda Ajax'ın karşısına çıkan siyah-beyazlılar, deplasmandaki ilk maçı 2-0, İstanbul'daki rövanşı da 2-1 kaybetti.
Beşiktaş, UEFA Kupa Galipleri Kupası'nda Ajax ile 1993-1994 sezonunda bir kez daha eşleşti. 2. tur ilk maçında rakibine deplasmanda 2-1 mağlup olan siyah-beyazlı ekip, evindeki mücadeleyi 4-0 yitirdi.
Şampiyonlar Kulüpler Kupası'nda 1991-1992 sezonunda bir başka Hollanda ekibi PSV Eindhoven'ın rakibi olan Beşiktaş, İstanbul'daki karşılaşmayı 1-1 beraberlikle tamamlarken, deplasmandaki karşılaşmayı 2-1 mağlup tamamladı.
Beşiktaş, Hollanda ekiplerine karşı üstünlüğünü ise Feyenoord karşısında gerçekleştirdi. UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Feyenoord ile eşleşen Beşiktaş rakibini deplasmanda 2-1 yenerken, İstanbul'daki karşılaşmayı ise 3-1 kazandı.
Siyah-beyazlılar, Hollanda ekipleriyle bugüne dek yaptıkları 8 maçın 5'ini kaybetti. Bu ülke takımlarına karşı iki kez üstünlük sağlayan Beşiktaş, bir karşılaşmayı ise beraberlikle tamamladı.
Beşiktaş, söz konusu maçlarda 9 gol atarken, kalesinde 15 gol gördü.
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