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Ajax Beşiktaş kadrosu nasıl? BJK Ajax maç kadrosunda kimler var? Beşiktaş’ta kim yok?

SPOR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 28.09.2021
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Ajax Beşiktaş kadrosu nasıl? BJK Ajax maç kadrosunda kimler var? Beşiktaş’ta kim yok?

Ajax Beşiktaş kadrosu nasıl? BJK Ajax maç kadrosu merak edilen konulardan birisi oldu. Siyah beyazlı ekip zorlu Ajax deplasmanına tam 11 eksikle çıkacak. Amsterdam'daki Johan Cruyff Arena'daki karşılaşma TSİ 19.45'de başlayacak karşılaşmada sakatlığı bulunan ve hazır olmayan isimler kadroda yer almıyor. Peki; Ajax Beşiktaş kadrosu nasıl?

Ajax Beşiktaş kadrosu nasıl? Beşiktaş'ta kim yok? BJK Ajax maç kadrosu günün merak edilen konularından birisi oldu. Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Beşiktaş zorlu Hollanda deplasmanında Ajax ile karşılaşacak. Temsilcimiz Beşiktaş zorlu maçta tam 11 eksikle sahaya çıkıyor. Eksikler dolayısıyla kadro kurmakta zorlanan Beşiktaş'ın bu zorlu maçta sahaya hangi kadroyla çıkacağı merak ediliyor. Peki; Ajax Beşiktaş kadrosu nasıl?

AJAX BEŞİKTAŞ KADROSU NASIL?

Siyah-beyazlı ekip salı günkü önemli karşılaşmada 11 oyuncusundan yoksun mücadele edecek.

Sakatlıkları bulunan Domagoj Vida, Welinton, Atiba Hutchinson, Georges-Kevin N'Koudou, Rachid Ghezzal, Mehmet Topal, Miralem Pjanic ve Cyle Larin ile yeni tip koronavirüs test sonucu pozitif çıkan Francisco Montero Ajax karşısında forma giyemeyecek.

Beşiktaş'ta sakatlığı geçmesine rağmen henüz hazır olmayan Alex Teixeira ve Necip Uysal da Hollanda'ya götürülmedi.

Sakatlığı nedeniyle Süper Lig'deki Altay maçında forma giyemeyen Michy Batshuayi ile bu karşılaşmada sol el ikinci parmağı kırılan Kenan Karaman ise 28 Eylül Salı günkü karşılaşmada teknik direktör Sergen Yalçın'dan görev bekleyecek.

AJAX'TAN İNANILMAZ PERFORMANS

Beşiktaş'ın rakibi Ajax, son yılların en formda dönemini yaşıyor.

Kendi ligi ve Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 8 maçta 7 galibiyet 1 beraberlik alan Amsterdam ekibi, bu maçlarda toplam 35 gol atıp, sadece 2 gol yedi. Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçta deplasmanda Sporting'i 5-1 yenen Ajax, ligde de farklı galibiyetler alıyor.

Lizbon maçından 3 gün sonra Eredivisie'de Cambuur'u 9-0 gibi çok farklı bir skorla geçen Hollanda ekibi, peşinden Fortuna Sittard'a 5 gol attı.

Kırmızı beyazlılar son lig maçında da Groningen'i 3-0'la geçti. Ajax bu sezon oynadığı 8 maçın 4'ünde 5 gol, birinde de 9 gol attı.

MUHTEMEL İLK 11'LER...

Ajax: Pasveer, Mazraoui ,Timber, Martinez, Blind, Alvarez, Gravenberch, Antony, Berghuis, Tadic, Haller.

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Serdar, N'Sakala, Rıdvan, Josef, Gökhan, Oğuzhan, Salih, Kenan, Batshuayi.

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