Ajax Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? Temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu ikinci maçında Hollanda'nın Ajax ekibiyle deplasmanda karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlı ekip yarınki önemli karşılaşmada 11 oyuncusundan yoksun mücadele edecek. Grubun ilk maçında Almanya temsilcisi Borussia Dortmund'a evinde 2-1 mağlup olan Beşiktaş, bu karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak çıkış yakalamak istiyor. Peki, Ajax Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Şampiyonlar Ligi Ajax BJK maçı hangi kanalda yayınlanacak? İşte merak edilenler...

AJAX - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Şampiyonlar Ligi C Grubu Ajax - Beşiktaş maçı 28 Eylül Salı günü TSİ 19.45'te başlayacak. Amsterdam'daki Johan Cruyff Arena'daki karşılaşma ExxenSpor dijital platformundan canlı yayınlanacak. Karşılaşmayı canlı izleyebilmek için ExxenSpor üyeliği almanız gerekiyor.

Mücadeleyi Fransa Futbol Federasyonundan Benoit Bastien yönetecek. Maçta, Hicham Zakrani ve Aurelien Berthomieu yardımcı hakem olarak görev alırken, dördüncü hakem ise Jeremie Pignard olacak.