Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın’dan Ajax maçı öncesi flaş açıklamalar

Yalçın, "Alabileceğimiz önlemleri, nasıl bir oyun planıyla başlamalıyız, nasıl devam etmeliyiz, kendi açımızdan yapabileceklerimizin en iyisini nasıl yapabiliriz, doğal olarak bunun planlarını yapacağız. İnşallah oyun ve skor bizim için iyi olur" diye konuştu.



"Hiçbir maç oynanmadan kazanılmaz"

Sakatlıklara da değinen Yalçın, "Hiçbir maç oynanmadan kazanılmaz. mücadele etmek, agresif oynamak, doğru oyunu oynamak gibi faktörler de var. Biz elimizdeki oyuncularla Beşiktaş camiası olarak elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız kimsenin şüphesi olmasın. Zamanı gelince bu günlerden güçlü çıkmasını da bileceğiz" diye konuştu.