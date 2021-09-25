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Beşiktaş'ın rakibi Ajax ligde üç attı üç aldı! Ajax 3-0 Groningen (MAÇ SONUCU ÖZET)

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Giriş Tarihi: 25.09.2021 Güncelleme Tarihi: 25.09.2021
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Beşiktaş’ın rakibi Ajax ligde üç attı üç aldı! Ajax 3-0 Groningen MAÇ SONUCU ÖZET

Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Ajax ligde sahasında Groningen'i üç golle geçti. Hollanda Birinci Futbol Ligi'nde sadece Twente'ye kaybeden Ajax, 19 puanla liderliğini sürdürdü.

Hollanda Birinci Futbol Ligi'nin 7. hafta maçında Ajax, sahasında Groningen'i 3-0 mağlup etti. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 28 Eylül Salı günü sahasında Beşiktaş'ı ağırlayacak Ajax, ligde Groningen ile karşılaştı.

İlk yarıyı 40. dakikada Alvarez'in attığı golle 1-0 önde kapatan Ajax, 56. dakikada Antony ve 81. dakikada Mazraoui'nin golleriyle üç puana üç golle uzandı. Ligde sadece Twente karşısında puan kaybeden Ajax, 19 puanla liderliğini sürdürdü.

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