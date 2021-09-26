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Şampiyonlar Ligi'nde Ajax - Beşiktaş maçını Benoit Bastien yönetecek

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Giriş Tarihi: 26.09.2021
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Şampiyonlar Ligi’nde Ajax - Beşiktaş maçını Benoit Bastien yönetecek

Son dakika haberine göre: Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden temsilcimiz Beşiktaş'ın C Grubu ikinci maçında deplasmanda Ajax ile oynayacağı karşılaşmanın hakemi belli oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Beşiktaş, C grubu ikinci hafta maçında Ajax ile karşı karşıya gelecek. Temsilcimiz Beşiktaş'ın Hollanda ekibi ile oynayacağı karşılaşma Salı günü saat 19.45'te oynanacak.

MAÇIN HAKEMİ BELLİ OLDU
Ajax - Beşiktaş maçını Fransız hakem Benoit Bastien yönetecek. Bastien bugüne kadar Türk takımlarının maçlarını 5 defa yönetti.

İşte o maçlar;
Fenerbahçe: 3 maç, 1 galibiyet, 2 mağlubiyet
Galatasaray: 1 maç, 1 beraberlik
Trabzonspor: 1 maç, 1 mağlubiyet

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