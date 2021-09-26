Giresunspor - Kayserispor maçı canlı anlatım izle

Süper Lig'in 7. haftasında hafta içinde Fenerbahçe'ye mağlup olan Giresunspor ile Galatasaray'ı farklı geçen Kayserispor karşı karşıya geliyor.

GİRESUNSPOR - KAYSERİSPOR MAÇI 11'LERİ

GİRESUNSPOR: Okan, Zeki, Diarra, Alexis, Aziz Eraltay, Flavio, Hamidou Traore, Suleymanov, Diabate, Sergio, Doukara

KAYSERİSPOR: Lung, Attamah, Kolovetsios, Hosseini, Carole, Cardoso, Emrah Başsan, İbrahim Akdağ, Bernard Mensah, Onur Bulut, Thiam

GOLLER PEŞ PEŞE GELDİ

Konuk ekip Kayserispor, maçın 17. dakikasında Joseph Attamah'ın attığı golle öne geçti.

Karadeniz ekibi, sarı kırmızılıların golüne erken yanıt verdi. Giresunspor 21. dakikada bu sezon evindeki ilk golü Fousseni Diabate ile buldu.

47 SEZON SONRA İLK RANDEVU

Giresunspor ile Kayserispor, Süper Lig'de 47 sezon sonra karşılaşacak.

Süper Lig'in 7.haftasında karşılaşan Giresunspor ile Kayserispor, Süper Lig'de son olarak 47 sezon önce karşılaşmıştı. Giresunspor'a Süper Lig'de olduğu sezonlarda Karadeniz'de oynanan maçları ev sahibi ekip kazanırken Kayseri'deki maçları ise Kayserispor kazandı.

Giresunspor ile Kayserispor, aralarında oynadıkları 4 maçta 2'şer kez kazandı. Oynanan maçlarda Giresunspor 7 gol atarken, Kayserispor ise 4 gol atabildi. İki takım arasında Süper Lig'de oynanan maçlar ve sonuçları ise şöyle:

1974/1975 Giresunspor-Kayserispor 2-0

1974/1975 Kayserispor-Giresunspor 3-2

1973/1974 Giresunspor-Kayserispor 3-0

1973/1974 Kayserispor-Giresunspor 1-0