Galatasaray Göztepe maçı saat kaçta, hangi kanalda? Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray ile Göztepe karşı karşıya geliyor. Ligde geride kalan 6 maçta ikişer galibiyet, beraberlik ve yenilgi yaşayan İstanbul'un sarı-kırmızılı takımı Galatasaray, aldığı 8 puanla haftaya 11. sırada girdi. İzmir temsilcisi ise 6 karşılaşmada 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgi gördü. Göztepe topladığı 5 puanla 7. hafta öncesinde 15. sırada yer buldu. Peki, Galatasaray Göztepe maçı saat kaçta, hangi kanalda? 2021 GS Göztepe maçı canlı yayın nasıl izlenir? İşte merak edilelner...

GALATASARAY - GÖZTEPE MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Süper Lig 7. hafta Galatasaray - Göztepe karşılaşması 26 Eylül Pazar günü saat 19.00'da başlayacak. Ali Şansalan'ın düdük çalacağı karşılaşma beIN Sports HD 1 kanalından canlı yayınlanacak. Bu karşılaşmayı izleyebilmek için beIN Sports üyeliğinin olması gerekiyor.

Muhtemel 11'ler

Galatasaray: Muslera, Yedlin (Alpaslan), Luyindama, Nelsson, Van Aanholt, Assuncao, Morutan (Emre Kılınç), Berkan, Cicaldau, Kerem, Halil

Göztepe: İrfancan, Kerim, Dino Arslanagic, Wilker Ang, Berkan, Soner, Obinna, Halil, Tijanic, Lourency, N'Diaye