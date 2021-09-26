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Galatasaray Göztepe maçı saat kaçta, hangi kanalda? 2021 GS Göztepe maçı canlı yayın nasıl izlenir?

SPOR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 26.09.2021
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Galatasaray Göztepe maçı saat kaçta, hangi kanalda? 2021 GS Göztepe maçı canlı yayın nasıl izlenir?

Galatasaray Göztepe maçı saat kaçta? Süper Lig'in 7. haftası sarı-kırmızılı iki takımın mücadelesine sahne olacak. İzmir'in sarı-kırmızılı ekibi Göztepe, İstanbul'da Galatasaray'a konuk olacak. Ev sahibi Galatasaray 4 maçtır ligde galibiyet yüzü göremedi. Galatasaray hafta içi mesaisinde deplasmanda Kayserispor'a 3-0 mağlup olurken, iç sahadaki son maçında da Alanyaspor'a tek golle boyun eğmişti. Peki, Galatasaray Göztepe maçı saat kaçta, hangi kanalda? 2021 GS Göztepe maçı canlı yayın nasıl izlenir? İşte karşılaşmanın detayları...

Galatasaray Göztepe maçı saat kaçta, hangi kanalda? Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray ile Göztepe karşı karşıya geliyor. Ligde geride kalan 6 maçta ikişer galibiyet, beraberlik ve yenilgi yaşayan İstanbul'un sarı-kırmızılı takımı Galatasaray, aldığı 8 puanla haftaya 11. sırada girdi. İzmir temsilcisi ise 6 karşılaşmada 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgi gördü. Göztepe topladığı 5 puanla 7. hafta öncesinde 15. sırada yer buldu. Peki, Galatasaray Göztepe maçı saat kaçta, hangi kanalda? 2021 GS Göztepe maçı canlı yayın nasıl izlenir? İşte merak edilelner...

GALATASARAY - GÖZTEPE MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Süper Lig 7. hafta Galatasaray - Göztepe karşılaşması 26 Eylül Pazar günü saat 19.00'da başlayacak. Ali Şansalan'ın düdük çalacağı karşılaşma beIN Sports HD 1 kanalından canlı yayınlanacak. Bu karşılaşmayı izleyebilmek için beIN Sports üyeliğinin olması gerekiyor.

Muhtemel 11'ler

Galatasaray: Muslera, Yedlin (Alpaslan), Luyindama, Nelsson, Van Aanholt, Assuncao, Morutan (Emre Kılınç), Berkan, Cicaldau, Kerem, Halil

Göztepe: İrfancan, Kerim, Dino Arslanagic, Wilker Ang, Berkan, Soner, Obinna, Halil, Tijanic, Lourency, N'Diaye

GÖZTEPE CEPHESİ

Marko Mihojevic, Murat Paluli ve Ege Özkayımoğlu'nun sakatlıklarının bulunduğu sarı-kırmızılı ekipte kırmızı kart cezalısı Beykan Şimşek bugün forma giyemeyecek.

Süper Lig'de en son geçen sezonun 33. haftasında Çaykur Rizespor'u 2-0 yendiği karşılaşmada gol yemeyen Göztepe, daha sonra çıktığı 14 müsabakada kalesini gole kapatamadı.

GALATASARAY CEPHESİ

Ligde geride kalan 6 maçta ikişer galibiyet, beraberlik ve yenilgi yaşayan İstanbul'un sarı-kırmızılı takımı, aldığı 8 puanla haftaya 11. sırada girdi.

İzmir temsilcisi ise 6 karşılaşmada 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgi gördü. Göztepe topladığı 5 puanla 7. hafta öncesinde 15. sırada yer buldu.

GALATASARAY'DA 3 EKSİK

Sarı-kırmızılı takımda sakatlıkları devam edeb Arda Turan ile Sacha Boey'in yanı sıra cezası süren Marcao, bugünkü karşılaşmada forma giyemeyecek.

SON 4 LİG MAÇINDA GALİBİYET YOK

Galatasaray, Süper Lig'deki son 4 maçından galibiyet çıkaramadı.

Sezona GZT Giresunspor ve Atakaş Hatayspor galibiyetleriyle giren sarı-kırmızılı ekip, sonrasında Kasımpaşa ve Trabzonspor ile berabere kaldı. Galatasaray, son 2 müsabakada da Aytemiz Alanyaspor ve Yukatel Kayserispor'a yenildi.

Geride kalan 6 maçta rakip fileleri 8 kez havalandıran Galatasaray, kalesindeki 9 gole engel olamadı ve 7. haftaya -1 averajla girdi. Sarı-kırmızılı ekip, ligdeki son 2 maçında gol atamadan mağlup oldu.

SON 32 SEZONUN EN KÖTÜ BAŞLANGICI

Galatasaray, Süper Lig'de 6. haftalar itibarıyla son 32 sezonun en kötü başlangıcını gerçekleştirdi.

1989-1990 sezonunun ilk 6 haftasında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet sonucunda 7 puan kazanan Galatasaray, sonrasındaki 31 sezonun aynı dönemlerinde en az 9 puan elde etti.

Sezona 2'de 2 ile giren ancak sonrasındaki 4 karşılaşmada galibiyet elde edemeyen sarı-kırmızılı ekip, 6 maç sonunda 8 puanda kalarak 1989-1990 sezonunda sonraki en kötü performansını sergiledi.

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