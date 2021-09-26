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PSG son sekiz maçta puan kaybı yaşamadı I Messi sakatlığı nedeniyle kadroda yer almadı

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Giriş Tarihi: 26.09.2021 Güncelleme Tarihi: 26.09.2021
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PSG son sekiz maçta puan kaybı yaşamadı I Messi sakatlığı nedeniyle kadroda yer almadı

Fransa Birinci Futbol Ligi'nde Paris Saint-Germain (PSG), sahasında Montpellier'i 2-0'lık skorla geçti. Kritik maçta Messi, sakatlığı nedeniyle Montpellier maçının kadrosuna alınmadı. PSG bu galibiyetle puanını 24'e yükseltti.

Fransa Birinci Futbol Ligi'nde (Ligue 1) oynanan maçta Paris Saint-Germain (PSG), sahasında Montpellier'i 2-0 mağlup etti. Ligin 8. haftasında PSG'nin Montpellier'i konuk ettiği karşılaşmanın ilk yarısı 14. dakikada Gueye'nin attığı golle PSG'nin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

88. dakikada Draxler'in meşin yuvarlağı filelerle buluşturmasıyla PSG farkı 2'ye çıkardı. Kalan sürede başka gol olmadı ve sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrılan başkent ekibi, 8'de 8 yaptı.

PSG'nin yıldız futbolcusu Messi, sakatlığı nedeniyle Montpellier maçının kadrosuna alınmadı. Ligde bu sezon galibiyet serisine devam eden PSG, puanını 24'e yükselterek liderliğini sürdürdü. Montpellier ise 9 puanda kaldı.

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