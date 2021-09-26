Beşiktaş’ın Ajax maçı kamp kadrosu belli oldu! Sergen Yalçın seçimini yaptı

İkinci Başkan Adnan Dalgakıran, TFF, UEFA ve Kamu Kurumları İle İlişkilerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Kemal Erdoğan, Pazarlama ve İş Geliştirmeden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Enis Ulusoy, Futbol Altyapı ve Tüm Branşlar Spor Okullarından Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Fırat Fidan ile Beşiktaş Jimnastik Kulübü Derneği ve Şirketler Grubu Genel Müdürü Seçil Aygül, takımla birlikte Hollanda'ya gitti.