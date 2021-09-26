Beşiktaş'ın Ajax maçı kamp kadrosu belli oldu! Sergen Yalçın seçimini yaptı
Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi C grubu ikinci maçında 28 Eylül Salı günü saat 19.45’te Johan Cruyff Arena’da Ajax ile oynayacağı maç için Hollanda'ya gitti. Öte yandan teknik direktör Sergen Yalçın Ajax maçı kamp kadrosunu belirledi.
İkinci Başkan Adnan Dalgakıran, TFF, UEFA ve Kamu Kurumları İle İlişkilerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Kemal Erdoğan, Pazarlama ve İş Geliştirmeden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Enis Ulusoy, Futbol Altyapı ve Tüm Branşlar Spor Okullarından Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Fırat Fidan ile Beşiktaş Jimnastik Kulübü Derneği ve Şirketler Grubu Genel Müdürü Seçil Aygül, takımla birlikte Hollanda'ya gitti.
Siyah-beyazlılar, yarın (27 Eylül) TSİ 19.30'da maçın oynanacağı Johan Cruyff Arena'da ilk 15 dakikası basına açık yapacağı çalışmayla Ajax maçının hazırlıklarını tamamlayacak ve kampa girecek.
Teknik Direktör Sergen Yalçın, antrenman öncesi TSİ 19.00'da düzenleyeceği basın toplantısında Ajax maçı hakkında değerlendirmelerde bulunacak.
Teknik Direktör Sergen Yalçın, Ajax maçı kamp kadrosuna 17 futbolcumuzu dahil etti:
Ersin Destanoğlu
Mert Günok
Valentin Rosier
Rıdvan Yılmaz
Josef de Souza
Salih Uçan
Michy Batshuayi
Oğuzhan Özyakup
Gökhan Töre
Can Bozdoğan
Fabrice Nsakala
Kenan Karaman
Serdar Saatçı
Berkay Vardar
Demir Ege Tıknaz
Emirhan Delibaş
Umut Meraş
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