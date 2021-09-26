Arsenal Londra derbisinde Tottenham’ı farklı mağlup etti

İkinci devrede daha atak bir oyun sergileyen Tottenham'da Heung-Min Son'ın 79. dakikadaki golü puan için yeterli olmadı ve Arsenal, Tottenham'ı 3-1 mağlup etti.

Bu sonuçla Arsenal puanını 9'a çıkarırken, Tottenham ise 9 puanda kaldı.