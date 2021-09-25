CANLI | Sivasspor Karagümrük maçı canlı anlatım izle! Süper Lig'de zorlu karşılaşma
CANLI | Sivasspor Karagümrük maçı canlı anlatım izle | Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Demir Grup Sivasspor sahasında Fatih Karagümrük'ü konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.
Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Rıza Çalımbay yönetimindeki Demir Grup Sivasspor sahasında İstanbul temsilcisi Fatih Karagümrük'ü konuk ediyor.
Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda saat 13:30'da başlayan karşılaşmayı Alper Ulusoy yönetiyor. beIN SPORTS HD 1'den naklen yayınlanan maçı ahaber.com.tr'den anbean takip edebilirsiniz.
SİVASSPOR - KARAGÜMRÜK
İLK 11'LER:
Demir Grup Sivasspor: Muammer, Ahmet, Dimitrios, Caner, Uğur, Hakan, Fayçal, Felix, Pedro, Max, Kayode
Fatih Karagümrük: Viviano, Caner, Benatia, Zukanovic, Adnan, Burak, Erhun, Jimmy Durmaz, Kerim Frei, Ahmed Musa, Pesic