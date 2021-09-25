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Beşiktaş'a sakat oyunculardan güzel haber

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Giriş Tarihi: 25.09.2021
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Beşiktaş’a sakat oyunculardan güzel haber

Sakatlık kabusu ile uğraşan ve son olarak ligde dün Altay deplasmanından 2-1 mağlup ayrılan Beşiktaş'tan Ajax maçı öncesi müjdeli haber geldi. Sakatlıkları bulunan Batshuayi, Larin, Necip ve Teixeira geri döndü.

Takımın as kadrosundaki çoğu ismin sakatlık yaşaması nedeniyle adeta kriz yaşayan Beşiktaş, dün yedek eksik çıktığı maçta Altay'a 2-1 mağlup oldu. Siyah beyazlılar, bugün rotasını Şampiyonlar Ligi'ne çevirdi. Ajax ile salı günü oynanacak maçın hazırlıklarına ara vermeden başlayan Beşiktaş'tan müjdeli haber geldi.

Altay maçı sonrasında konuşan teknik direktör Sergen Yalçın, sakat oyunculardan Batshuayi, Necip ve Larin'in Ajax maçı kadrosunda olacağını söylemişti. Bu isimler siyah beyazlıların bugünkü idmanında yer aldı.

Batshuayi ve Necip Uysa takımla birlikte çalışmalarını sürdürürken bir ismin daha takımla çalışması dikkatlerden kaçmadı: Alex Teixeira... Siyah beyazlılarda sakatlığını atlatan Brezilyalı futbolcu Teixeira'nın da takımla birlikte çalışması taraftarları heyecanlandırdı.

Ancak Sergen Yalçın, yıldız futbolcunun döneceğini açıklamamıştı. Bu durum akıllara Teixeira'nın Ajax maçı kadrosuna alınmayacağı düşüncesini getirdi. Brezilyalı futbolcunun kadroda yer alıp almayacağı ilerleyen günlerde netlik kazanacak.

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