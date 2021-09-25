Beşiktaş’a sakat oyunculardan güzel haber

Batshuayi ve Necip Uysa takımla birlikte çalışmalarını sürdürürken bir ismin daha takımla çalışması dikkatlerden kaçmadı: Alex Teixeira... Siyah beyazlılarda sakatlığını atlatan Brezilyalı futbolcu Teixeira'nın da takımla birlikte çalışması taraftarları heyecanlandırdı.

Ancak Sergen Yalçın, yıldız futbolcunun döneceğini açıklamamıştı. Bu durum akıllara Teixeira'nın Ajax maçı kadrosuna alınmayacağı düşüncesini getirdi. Brezilyalı futbolcunun kadroda yer alıp almayacağı ilerleyen günlerde netlik kazanacak.