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CANLI | Antalyaspor Yeni Malatyaspor maçı canlı anlatım izle! Süper Lig'de zorlu karşılaşma

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Giriş Tarihi: 25.09.2021 Güncelleme Tarihi: 25.09.2021
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CANLI | Antalyaspor Yeni Malatyaspor maçı canlı anlatım izle! Süper Lig’de zorlu karşılaşma

Süper Lig'in 7. haftasında Antalyaspor ile Yeni Malatyaspor karşı karşıya geliyor. Ligde 6 puanı bulunan Yeni Malatyaspor, deplasmanda 5 puanda olan Antalyaspor'a konuk oluyor. Heyecan dolu maçın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 7. haftasında Antalyaspor ile Yeni Malatyaspor karşı karşıya geliyor. Heyecan dolu mücadelenin canlı anlatımı ise ahaber.com.tr adresinde...

ANTALYASPOR - YENİ MALATYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Saat 16:00'da başlayan Antalyaspor - Yeni Malatyaspor maçı beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.

ANTALYASPOR - YENİ MALATYASPOR İLK 11'LER

Antalyaspor: Boffin, Floranus, Veysel, Naldo, Güray, Nuri, Poli, Gökdeniz, Amilton, Fredy, Wright.

Yeni Malatyaspor: Ertaç, Semih, Wallace, Sadık, Haddadi, Mustafa, Ndong, Aabid, Chouiar, Tetteh, Adem Büyük.

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