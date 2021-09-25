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Balotelli bu haftayı da boş geçmedi | Süper Lig 7. hafta maçı Adana Demirspor - Gaziantep

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Giriş Tarihi: 25.09.2021 Güncelleme Tarihi: 25.09.2021
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Balotelli bu haftayı da boş geçmedi | Süper Lig 7. hafta maçı Adana Demirspor - Gaziantep

Süper Lig’in 6. haftasında 3-0 geriden gelip 3-3 eşitlikle sona eren Beşiktaş maçında, 1 gol atan Balotelli, güney derbisinde Gaziantep FK’yı da boş geçmedi.

Adana Demirspor'da, Mario Balotelli gollerine devam ediyor.

Maç öncesinde Adana Demirspor taraftarları, Balotelli'nin Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın''a yaptığı hareketin yer aldığı fotoğraf karesinden oluşan pankart açtı.

Balotelli kendisine pankartla destek veren taraftarlar attığı golüyle yanıt verdi.

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