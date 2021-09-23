Vitor Pereira’dan oyunculara flaş uyarı

'KAZANMAK ZORUNDAYIZ'

Sezon başında gelen kayıplardan dersler çıkarıp hataları en aza indirmeleri gerektiğini sözlerine ekleyen 53 yaşındaki teknik adam yaptığı konuşmada, "Yoğun maç trafiğini kaldıracak kadro yapımız var. Yenilerin uyum sorunu üzerinde yoğunlaştık. Giresunspor maçı hem rakip hem de bizim açımızdan büyük önem kazandı. Günü 3 puanla kapatıp, şampiyonluk hedefine kayıpsız bir şekilde yürümek istiyoruz. Hedeften sapmamak için kazanmak zorundayız" ifadelerini kullandı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN