Vitor Pereira'dan oyunculara flaş uyarı
Fenerbahçe ligde oynadığı son 2 maçta 5 puan kaybetti. Teknik direktör Vitor Pereira, Giresunspor karşılaşması öncesine oyuncularını galibiyet için uyardı. Portekizli teknik adam, "Hem rakip hem de bizim için bu mücadele büyük önem kazandı. Hiçbir mazeretin arkasına saklanmayacağız. Şampiyonluk hedefi için kazanmak zorundayız" dedi.
Sezona iyi başlayıp ilk 3 maçını gol yemeden kazanan Fenerbahçe 'nin yükselişi Milli ara sonrası iç sahada öne geçip 1-1 berabere kaldığı Sivasspor mücadelesinde sona ermişti.
Pazar günü de Başakşehir'e deplasmanda 2-0 yenilen Sarı- Lacivertliler'de teknik direktör Vitor Pereira, bugün oynayacakları Giresunspor maçı öncesinde oyuncularına 3 puan uyarısında bulundu. Puan kayıplarına rağmen takımın ortaya koyduğu kazanma azminden mutlu olduğunu ifade eden Portekizli çalıştırıcı, "Milli ara, sakatlıklar ve şanssızlıklar gibi hiç bir mazeretin arkasına saklanmayacağız" dedi.
'KAZANMAK ZORUNDAYIZ'
Sezon başında gelen kayıplardan dersler çıkarıp hataları en aza indirmeleri gerektiğini sözlerine ekleyen 53 yaşındaki teknik adam yaptığı konuşmada, "Yoğun maç trafiğini kaldıracak kadro yapımız var. Yenilerin uyum sorunu üzerinde yoğunlaştık. Giresunspor maçı hem rakip hem de bizim açımızdan büyük önem kazandı. Günü 3 puanla kapatıp, şampiyonluk hedefine kayıpsız bir şekilde yürümek istiyoruz. Hedeften sapmamak için kazanmak zorundayız" ifadelerini kullandı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- POMEM 27. dönem mülakat sonuçları açıklandı mı? POMEM sonuçları bugün açıklanır mı?
- Bebeklere korona aşısı mı yapıldı? Prof. Dr. Zafer Kurugöl bebeklere aşı yapıldı iddiası gerçek mi?
- 2021 YKS ek tercih sonucu ne zaman açıklanır? YKS 1. ek tercih sonuçları açıklandı mı?
- Merkez Bankası faiz kararı açıklandı mı? 2021 Eylül ayı Merkez Bankası faiz kararı ne oldu?
- KYK 2. yurt yedek sonuçları açıklandı mı? KYK 2. yurt yedek sonucu nasıl öğrenilir?
- Zafer Kurugöl kimdir? Zafer Kurugöl hangi hastanede çalışıyor? Prof. Dr. Zafer Kurugöl biyografi!
- FED faiz kararı sonrasında dolar ne kadar, kaç TL oldu? Altın ve Euro yükselecek mi? Yatırımcının gözü orada...
- ALES sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2021? ALES sınav sonuçları hangi tarihte açıklanır?
- KYK yurt yedek sonuçları sorgula: KYK yurt yedek sonuçları açıklandı mı 2021? KYK yurt yedek sırası ne zaman gelir?
- Emekliye intibak müjdesi geldi mi? 355 TL intibak zammı olacak mı? SSK, SGK ve Bağ-Kur'lu emekliyi...
- AÖF kayıt yenileme ne zaman yapılacak 2021? AÖF harç ücretleri 2021 ne zaman yatırılacak? İşte takvim...
- MSB personel alımı sözlü mülakat ne zaman yapılacak? 2021 MSB personel işçi alımı tarihleri açıklandı mı?