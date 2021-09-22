Futbol sahasında dehşete düşüren olay! Rakibinin burnunu kıran Raschid Arsanukaev’a 48 maç ceza...

Avusturya'da amatör ligde oynanan maçta Rus futbolcu Raschid Arsanukaev, kasıtlı olarak kafa atıp rakip futbolcunun burnunu kırdığı için 48 maç men cezası aldı.

Bild'de yer alan habere göre, Rus futbolcu Raschid Arsanukaev maçta ikinci sarı karttan kırmızı kart gördükten çok sinirlendi.

Raschid Arsanukaev maçın bitiminde hakem Giovanni'nin yanına giderek "Kırmızı kart öyle olmaz böyle olur!" dedikten sonra rakip futbolcunun yanına giderek kasıtlı bir şekilde kafa atıp oyuncunun burnunu kırdı.

RAKİP FUTBOLCU SAHALARDAN UZAK KALACAK



Raschid Arsanukaev'nin burnunu kırdığı futbolcu cerrahi operasyon nedeniyle birkaç ay sahalardan uzak kalacak.