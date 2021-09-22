Kayserispor - Galatasaray maçı saat kaçta, ne zaman? Galatasaray ile Kayserispor, Süper Lig'in 6. haftasında kozlarını paylaşacak. Galatasaray ligin geride kalan bölümünde 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet sonucunda 8 puan topladı. Kayseri'nin sarı-kırmızılı ekibi ise ilk 5 haftada 2 galibiyet, bir beraberlik ve 2 yenilgi sonucunda 7 puan elde etti. Peki, Kayserispor - Galatasaray maçı saat kaçta, ne zaman? 2021 Süper Lig 6. hafta Kayseri GS maçı hangi kanalda? İşte cevaplar...

KAYSERİSPOR - GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA?

Süper Lig'in 6. haftasındaki Kayserispor - Galatasaray maçı 22 Eylül 2021 Çarşamba günü saat 20.00'da başlayacak. Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma beIN Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak.

Mücadelede Yaşar Kemal Uğurlu düdük çalacak.