Kayserispor - Galatasaray maçı saat kaçta, ne zaman? 2021 Süper Lig 6. hafta Kayseri GS maçı hangi kanalda?
Kayserispor - Galatasaray maçı saat kaçta? Galatasaray, Süper Lig'in 6. haftasında Kayserispor ile karşı karşıya gelecek.. Galatasaray'da tedavilerine devam eden Arda Turan, Sacha Boey ve Barış Alper Yılmaz ile cezalı Marcao maçta forma giyemeyecek. Galatasaray ile Kayserispor bu karşılaşma ile tarihindeki 51. randevusuna çıkacak. Peki, Kayserispor - Galatasaray maçı saat kaçta, ne zaman? 2021 Süper Lig 6. hafta Kayseri GS maçı hangi kanalda? İşte karşılaşmanın detayları...
Kayserispor - Galatasaray maçı saat kaçta, ne zaman? Galatasaray ile Kayserispor, Süper Lig'in 6. haftasında kozlarını paylaşacak. Galatasaray ligin geride kalan bölümünde 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet sonucunda 8 puan topladı. Kayseri'nin sarı-kırmızılı ekibi ise ilk 5 haftada 2 galibiyet, bir beraberlik ve 2 yenilgi sonucunda 7 puan elde etti. Peki, Kayserispor - Galatasaray maçı saat kaçta, ne zaman? 2021 Süper Lig 6. hafta Kayseri GS maçı hangi kanalda? İşte cevaplar...
KAYSERİSPOR - GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA?
Süper Lig'in 6. haftasındaki Kayserispor - Galatasaray maçı 22 Eylül 2021 Çarşamba günü saat 20.00'da başlayacak. Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma beIN Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak.
Mücadelede Yaşar Kemal Uğurlu düdük çalacak.
SON 3 MAÇTA GALİBİYETİ YOK
Galatasaray ligin geride kalan bölümünde 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet sonucunda 8 puan topladı. Kayseri'nin sarı-kırmızılı ekibi ise ilk 5 haftada 2 galibiyet, bir beraberli- Son 3 maçta galibiyeti yok
Galatasaray, Süper Lig'de çıktığı son 3 karşılaşmada 2 beraberlik ve bir mağlubiyet yaşadı, galibiyet elde edemedi.
Ligin ilk iki haftasında GZT Giresunspor ve Atakaş Hatayspor'u mağlup eden sarı-kırmızılı ekip, üçüncü haftada Kasımpaşa ve dördüncü haftada Trabzonspor ile berabere kaldı, beşinci haftada ise Aytemiz Alanyaspor'a yenildi.
Galatasaray, son üç haftada kazanabileceği 9 puanın sadece 2'sini hanesine yazdırdı.
GALATASARAY'DA 4 EKSİK
Galatasaray'da 4 futbolcu sakatlık ve ceza nedeniyle Yukatel Kayserispor maçında forma giyemeyecek.
Sarı-kırmızılı ekipte tedavilerine devam edilen Arda Turan, Sacha Boey ve Barış Alper Yılmaz ile cezası devam eden Marcao, maçın kadrosunda yer alamayacak.k ve 2 yenilgi sonucunda 7 puan elde etti.
GALATASARAY İLE KAYSERİSPOR 51. RANDEVUDA
Galatasaray ile Yukatel Kayserispor, Süper Lig tarihinde bugün 51. kez karşı karşıya gelecek.
İki takım arasında geçmişte yapılan maçlarda İstanbul'un sarı-kırmızılı ekibinin, Kayserili renktaşına karşı galibiyet sayısında açık ara üstünlüğü bulunuyor. Geride kalan 50 müsabakada Galatasaray 32, Kayserispor 3 galibiyet aldı, 15 maç da berabere sonuçlandı.
Rekabette Galatasaray'ın toplam 112 golüne, Kayserispor 38 golle yanıt verebildi.
Geçen sezon iki takım arasında İstanbul'da oynanan maç 1-1 berabere biterken, Kayseri'de yapılan müsabakayı Galatasaray 3-0 kazandı.
KAYSERİ'DEKİ MAÇLAR
Galatasaray, genelde büyük üstünlük kurduğu Kayserispor'u deplasmanda ise 25 lig maçında 12 kez yendi.
Kayseri'deki sadece bir maçı ev sahibi ekip kazanırken, 12 müsabakada taraflar eşitliği bozamadı. Kayserispor evinde 20, Galatasaray ise deplasmanda 40 gol attı.
Kayserispor, rakibi karşısında evindeki tek galibiyeti 1973-1974 sezonundaki ilk randevuda elde etti. 21 Nisan 1974'de yapılan maçı 2-0 kazanan Kayserispor, daha sonra Galatasaray ile evinde oynadığı müsabakalardan 12'sini yitirdi, 12'sinde ise berabere kaldı.
EN FARKLI SKORLU GALİBİYETLER
Galatasaray, Kayserispor karşısında ligde en farklı skorlu galibiyetini 2015-2016 sezonunda İstanbul'da 6-0'lık sonuçla aldı.
Kayserispor ise Galatasaray karşısında ligdeki 3 galibiyetini 2-0, 1-0 ve 2-1'lik sonuçlarla elde etti.
Öte yandan iki takım arasında en gollü lig maçı 1985-1986 sezonunda oynandı. İstanbul'daki maçı 5-2 Galatasaray kazandı. Toplam 7 gol, rekabetteki 50 maç içinde en gollüsü olarak kayıtlara geçti.
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