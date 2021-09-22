Hakan Çalhanoğlu'ndan liderliğe giden asist! Fiorentina 1-3 Inter (MAÇ SONUCU)

İtalya Serie A'nın 5. haftasında Inter, Fiorentina'ya konuk oldu. Mücadele, Inter'in 3-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.

LİDERLİK GELDİ

Maçın golleri Fiorentina adına 23. dakikada Sottil'den gelirken Inter, 52. dakikada Darmian, 55. dakikada Dzeko (Asist Hakan Çalhanoğlu), 87. dakikada Perisic ile golleri buldu. Bu sonuçla Inter, puanını 13'e çıkardı ve Serie A'da liderliğe yükseldi.