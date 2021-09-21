Stefan Kuntz teknik ekibine Jan-Moritz Lichte'yi istiyor
A Milli Futbol Takımı'mızın başına getirilen Alman teknik adam Stefan Kuntz'un teknik ekibi de yavaş yavaş oluşuyor. Alman basınında yer alan habere göre Stefan Kuntz, bir dönem Mainz'ın da teknik direktörlüğünü üstlenen Jan-Moritz Lichte'yi teknik ekibine katmak istiyor.
A Milli Futbol Takımı'mızın yeni teknik direktörü Stefan Kuntz'un, beraberinde Almanya'dan hangi isimleri getireceği merak ediliyordu. Alman basını konu ile ilgili yazdığı haberde, Kuntz'un getirmek istediği ismi duyurdu.
Aktarılan bilgilere göre Stefan Kuntz, Mainz 05'in eski teknik direktörü Jan-Moritz Lichte'yi teknik ekibine dahil etmek isiyor ve bunun için görüşmelere başladı.
JAN-MORITZ LICHTE KİMDİR?
12 Ocak 1980'de Almanya'nın Kessel şehrinde dünyaya gelen Jan-Moritz Lichte, UEFA-Pro lisanlı teknik direktörler sınıfında bulunmaktadır.
Kariyerine Paderborn Altyapı Koordinatörlüğü'nde başlayan Lichte daha sonra St Pauli, Leverkusen, Hannover ve Mainz 05'te yardımcı antrenörlük, ardından yine Mainz 05'te 12 maçlık A takım teknik direktörlüğü görevini üstlendi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- İkinci el araba için zam sinyali! Oran gün yüzüne çıktı! İkinci el araba fiyatları artacak mı?
- DGS üniversite kayıtları ne zaman? Dikey Geçiş üniversite kayıt tarihi açıklandı mı?
- MPİ bilet sorgulama: Çılgın sayısal loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango İdaresi ile 20 Eylül Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları
- Twitter çöktü mü, neden açılmıyor? Twitter ne zaman düzelecek?Twitter "bir sorun oluştu yeniden dene" ne demek?
- Sağlık Bakanlığı atama kurası ne zaman? Sağlık Bakanlığı atama başvuru sonuçları hangi tarihte açıklanır? İşte takvim...
- Emekliye derin nefes aldıracak! SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisine zam! En düşük 2.472 TL...
- e-sınav sonuçları ne zaman açıklanır? MEB ile ehliyet sınav sonuçları ayın kaçında açıklanır?
- Uzman isim açıkladı, altın fiyatları için kritik seviye! Bu tahmin yürek hoplattı! Son alım fırsatı...
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz neden başlamadı? EDHO 7. sezon ne zaman başlayacak? Kadroda kritik vedalar...
- Kabine Toplantısı ne zaman, bu hafta var mı? Yeni yasaklar, kısıtlamalar gelecek mi? Kritik gelişmeler...
- Ücretli öğretmenlik başvuru sonuçları açıklandı mı? 2021-2022 ücretli öğretmen maaşları ne kadar, kaç TL?
- Jandarma bekçi alımı 2021 başvurusu başladı mı? EGM PA jandarma bekçi alımı başvurusu ne zaman yapılacak?