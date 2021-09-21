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Stefan Kuntz teknik ekibine Jan-Moritz Lichte'yi istiyor

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Giriş Tarihi: 21.09.2021 Güncelleme Tarihi: 21.09.2021
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Stefan Kuntz teknik ekibine Jan-Moritz Lichte’yi istiyor

A Milli Futbol Takımı'mızın başına getirilen Alman teknik adam Stefan Kuntz'un teknik ekibi de yavaş yavaş oluşuyor. Alman basınında yer alan habere göre Stefan Kuntz, bir dönem Mainz'ın da teknik direktörlüğünü üstlenen Jan-Moritz Lichte'yi teknik ekibine katmak istiyor.

A Milli Futbol Takımı'mızın yeni teknik direktörü Stefan Kuntz'un, beraberinde Almanya'dan hangi isimleri getireceği merak ediliyordu. Alman basını konu ile ilgili yazdığı haberde, Kuntz'un getirmek istediği ismi duyurdu.

Aktarılan bilgilere göre Stefan Kuntz, Mainz 05'in eski teknik direktörü Jan-Moritz Lichte'yi teknik ekibine dahil etmek isiyor ve bunun için görüşmelere başladı.

JAN-MORITZ LICHTE KİMDİR?

12 Ocak 1980'de Almanya'nın Kessel şehrinde dünyaya gelen Jan-Moritz Lichte, UEFA-Pro lisanlı teknik direktörler sınıfında bulunmaktadır.

Kariyerine Paderborn Altyapı Koordinatörlüğü'nde başlayan Lichte daha sonra St Pauli, Leverkusen, Hannover ve Mainz 05'te yardımcı antrenörlük, ardından yine Mainz 05'te 12 maçlık A takım teknik direktörlüğü görevini üstlendi.

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