Stefan Kuntz teknik ekibine Jan-Moritz Lichte’yi istiyor

A Milli Futbol Takımı'mızın yeni teknik direktörü Stefan Kuntz'un, beraberinde Almanya'dan hangi isimleri getireceği merak ediliyordu. Alman basını konu ile ilgili yazdığı haberde, Kuntz'un getirmek istediği ismi duyurdu.

Aktarılan bilgilere göre Stefan Kuntz, Mainz 05'in eski teknik direktörü Jan-Moritz Lichte'yi teknik ekibine dahil etmek isiyor ve bunun için görüşmelere başladı.