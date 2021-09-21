Beşiktaş Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta? Süper Lig 6. hafta BJK Adana Demirspor maçı hangi kanalda?

LİG TARİHİNİN EN FARKLI GALİBİYETİ

İki takım bugüne kadar Süper Lig'de 34 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda Beşiktaş 16 galibiyet alırken, Adana Demirspor ise 8 kez sahadan 3 puanla ayrılan taraf oldu. 10 maçta ise beraberlik bozulmadı. Beşiktaş'ın attığı 51 gole Adana Demirspor 28 golle cevap verdi. Beşiktaş'ın sahasında oynanan karşılaşmalarda ise siyah-beyazlılar 10 kez kazanırken, 7 mücadele beraberlikle sonuçlandı.