Beşiktaş Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta? Süper Lig 6. hafta BJK Adana Demirspor maçı hangi kanalda?
Beşiktaş Adana Demirspor maçı saat kaçta? Süper Lig’de 5 hafta sonunda averajla lider durumda bulunan Beşiktaş, ligin yeni ekibi Adana Demirspor ile karşı karşıya gelecek. Sezon başında Adana’da oynanan hazırlık karşılaşması 1-1’lik beraberlikle sonuçlanmıştı. Peki, Beşiktaş Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta? Süper Lig 6. hafta BJK Adana Demirspor maçı hangi kanalda? İşte karşılaşmanın detayları...
Beşiktaş Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta? Süper Lig'de 5 hafta sonuçlarına göre averajla liderlik koltuğunda oturan Beşiktaş, Süper Lig'in 6. haftasında bugün Adana Demirspor'u konuk edecek. Beşiktaş 13 puan 8 averajla ilk sırada yer alırken, Adana Demirspor 5 puanla 15. sırada bulunuyor. Peki, Beşiktaş Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta? Süper Lig 6. hafta BJK Adana Demirspor maçı hangi kanalda? İşte merak edilenler...
BEŞİKTAŞ - ADANA DEMİRSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?
Beşiktaş - Adana Demirspor maçı 21 Eylül Salı günü saat 20.00'de başlayacak. Vodafone Park'ta oynanacak karşılaşma beIN Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak.
Mücadeleyi hakem Ali Palabıyık yönetecek.
ADANA DEMİRSPOR CEPHESİ
Ligde 5 puan ve averajla 15 sırada bulunan mavi-lacivertliler, 13 puanlı lider Beşiktaş karşısında galibiyet arayacak.
Bu sezon ligde ilk galibiyetini geçen hafta evinde Çaykur Rizespor'u 3-1 yenerek elde eden Adana ekibinin, 2'şer beraberlik ve mağlubiyeti bulunuyor.
BEŞİKTAŞ CEPHESİ
Ligin ilk 5 haftasında 4 galibiyet ve bir beraberlikle 13 puan toplayan Beşiktaş, averajla lider durumda bulunuyor.
Adana Demirspor ise ligdeki ilk galibiyetini 5. haftada Çaykur Rizespor'u evinde 3-1 yenerek elde etti. Ayrıca 2 beraberlik ve 2 mağlubiyeti bulunan Adana Demirspor, 5 puanla 15. sırada yer alıyor.
BEŞİKTAŞ'TA 6 EKSİK
Siyah-beyazlı takımda Adana Demirspor maçı öncesi 6 oyuncunun sakatlığı bulunuyor.
Beşiktaş'ta Georges-Kevin N'Koudou, Domagoj Vida, Alex Teixeira ve Umut Meraş'ın sakatlıkları sürüyor. Fraport TAV Antalyaspor maçında sakatlanan Necip Uysal ile Mehmet Topal da bugünkü karşılaşmada görev yapamayacak.
Savunma oyuncularının sakatlığı nedeniyle sıkıntı yaşayan siyah-beyazlı ekipte stoper Welinton ise forma verilmesi halinde Adana Demirspor maçında görev alabilecek.
Üst solunum yolu rahatsızlığı nedeniyle son lig maçında forma giyemeyen Valentin Rosier'in ise bugünkü karşılaşmada oynaması bekleniyor.
26 YIL SONRA RAKİBİYLE KARŞILAŞACAK
İki takım 26 yıl 7 ay sonra karşı karşıya gelecek.
Beşiktaş ile Adana Demirspor son olarak 11 Şubat 1995'ta karşılaştı. Adana'daki mücadeleyi Beşiktaş, 1-0 kazandı.
LİG TARİHİNİN EN FARKLI GALİBİYETİ
İki takım bugüne kadar Süper Lig'de 34 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda Beşiktaş 16 galibiyet alırken, Adana Demirspor ise 8 kez sahadan 3 puanla ayrılan taraf oldu. 10 maçta ise beraberlik bozulmadı. Beşiktaş'ın attığı 51 gole Adana Demirspor 28 golle cevap verdi. Beşiktaş'ın sahasında oynanan karşılaşmalarda ise siyah-beyazlılar 10 kez kazanırken, 7 mücadele beraberlikle sonuçlandı.
Adana Demirspor, lig maçlarında deplasmanda galibiyet alamadı. Akdeniz ekibi yalnızca 24 Aralık 2014 tarihinde oynanan Türkiye Kupası karşılaşmasında deplasmanda kazandı. Beşiktaş'ın sahasındaki karşılaşmalarda siyah-beyazlılar 36 gol atarken kalesinde 8 gol gördü. İki takım arasında 15 Ekim 1989 tarihinde İnönü Stadı'nda oynanan karşılaşma ise lig tarihine geçti. Beşiktaş rakibini Metin (3), Ali (4) ve Feyyaz'ın (3) attığı gollerle 10-0 mağlup ederken, bu sonuç Süper Lig tarihindeki en farklı galibiyet olarak kayıtlara geçti.
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