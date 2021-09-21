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Fenerbahçe'ye Serdar Dursun müjdesi

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Giriş Tarihi: 21.09.2021
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Fenerbahçe’ye Serdar Dursun müjdesi

Fenerbahçe'de ligin ilk haftasındaki Adana Demirspor maçında şanssız bir sakatlık geçiren ve omzunda kırık meydana gelen Serdar Dursun, takımla idmanlara başladı. Sarı Lacivertliler, sahasında oynayacağı Giresunspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor.

Süper Lig 'in 6. haftasında Fenerbahçe sahasında Giresunspor'u ağırlayacak. Bu zorlu maç öncesi Sarı Lacivertliler'de önemli bir gelişme yaşandı.

Ligin ilk haftasındaki Adana Demirspor maçında şanssız bir sakatlık geçiren ve omzunda kırık meydana gelen Serdar Dursun, takımla idmanlara başladı. Tecrübeli futbolcunun en kısa zamanda hazır hale gelip takımdaki yerini alması bekleniyor.

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Fenerbahçe'de diğer sakat isimlerin ise tedavilerine devam ediliyor. İrfan Can, Novak, Sosa ve Nazım Sangare; Giresunspor ve Hatayspor maçlarında forma giyemeyecek.

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