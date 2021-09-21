Barcelona 1 puanı son anda kurtardı
İspanya Birinci Futbol Ligi'nin (La Liga) 5. haftasındaki Barcelona-Granada maçı 1-1 tamamlandı. İspanyol devinin eski görüntüsünden uzak oyunu kamuoyundan büyük tepki aldı.
Haftanın kapanış mücadelesinde Barcelona, Granada'yı ağırladı. Misafir takım, Duarte'nin 2. dakikadaki golüyle karşılaşmanın başında öne geçti. Araujo, 90. dakikada attığı golle Barcelona'nın sahadan bir puanla ayrılmasını sağladı.
Bir maç eksiği bulunan Barcelona, 8 puanla 7'nci, Granada ise 3 puanla 17. sırada yer aldı.