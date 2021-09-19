Fenerbahçe Teknik direktörü Vitor Pereira’dan Başakşehir maçı için özeleştiri: Normal şartlarda oynamış olsaydık...

Reaksiyon göstermeye çalıştık, skordan mutlu değiliz. Rakipte maçın son bölümünde ikinci golü atıp maçı bitirdi. Dinlenmek için çok az süremiz oldu. Zaten Avrupa maçlarımızdan sonra takımların performansına baktığımızda bugün gördük ki Galatasaray'da kaybetti. Beşiktaş sıkıntılar yaşadı ve maçı çevirip şansla kazandı. Avrupa maçı sonrası bu tarz faturalar ödeyebiliyorsunuz" dedi.

"ROTASYON YAPMASAYDIK SAKATLANAN OYUNCULAR OLACAKTI VE MAÇI YİNE KAYBEDECEKTİK"



Başakşehir mücadelesine rotasyon yaparak sahaya çıkmasıyla ilgili sorulan soruya cevap veren Pereira, "Eğer ben bugün rotasyon yapmamış olsaydım muhakkak sakatlanan oyuncular olacaktı ve maçı kaybedecektik. Yediğimiz gollere baktığımızda yorgunluk sebebiyle oldu. Ben oyuncularımın daha fazla sakatlanmasını istemiyorum. Perşembe ve pazar günü maçlarımız var rotasyon yapılmak zorundaydı oyuncular makine değil. Bugün maçın 10. dakikasında bir önceki maçta oynamış oyuncular sıkıntılar yaşamış olduğunu belirtti ve oyuncular çok yorgundu" şeklinde konuştu.