Son dakika | A Milli Takım’da Kuntz dönemi

A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktörlük görevine getirilen Stefan Kuntz için Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde imza töreni düzenlendi.

Nihat Özdemir toplantıda "Stefan Kuntz'la olan sözleşmemiz 3 yıllık, her kontratta olduğu gibi yine tazminat maddesi olacak. Şenol Güneş ile hak ettiği tazminatın yarısından azına anlaştık" dedi.

A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktörlük görevine getirilen Stefan Kuntz için imza töreni düzenlendi.

Hamit Altıntop, "Selim Soydan ve Şenol Güneş'e hizmetleri için teşekkür ederim. Şenol Güneş'e hayatında sağlık ve başarı diliyorum. Selim ağabey ile devam ediyoruz. Eski milli futbolcu olarak böyle bir kararı vermekten, bu görevde bulunmaktan gurur duyuyorum. Bu zor görevi keyfe çevireceğimizden, sizleri de bu konuda ikna edeceğimizden eminim. Stefan Kuntz ile beraber, genç, modern ve taktiksel olarak en üst seviyede oynamayı hedefliyoruz. Bizim hedefimiz Türkiye'de futbol kültürünü ve sevgisini arttırmak. İnsanları eskisi gibi statlara getirmek ve eski gururu tekrar yaşatmayı hedefliyoruz. Sorumluluğumuz sadece iyi futbol değil, saha dışındaki duruşumuzla da bu durumu bağdaştırmak. Modern futbolu Stefan Kuntz ile hızlandırabiliriz" dedi.

Nihat Özdemir, "Bugün Türk futbolu için yeni bir döneme başlıyoruz. Şenol Güneş hocamıza bugüne kadarki katkıları için teşekkür ediyorum. A Milli Takımımız herkes için vazgeçilmez tutkudur. 20 yıl sonra Dünya Kupası'na katılmak istiyoruz ve bunu başarmak için çalışacağız. 20 sene aradan sonra Dünya Kupası'na katılmak istiyoruz, bunu da başaracağız. Herkesi milli takımın etrafında birleşmeye davet ediyorum. Eğer Dünya Kupası'na katılamazsak gerekli dersleri çıkarıp yolumuza devam edeceğiz. 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası finallerine hazırlanacağız. Ne skor alırsak alalım çocuklarımızı, hocamızı tartışma konusu yapmayalım. Stefan Kuntz'u, yerli-yabancı meselesinin içine çekerek yıpratmayalım. Bayrak bir değerli hocadan, diğer değerli hocaya geçmiştir. Biz kendisine güveniyoruz, uzun yıllar çalışmak istiyoruz. En büyük yardımcısı Hamit Altıntop olacak. Stefan Kuntz'la olan sözleşmemiz 3 yıllık, her kontratta olduğu gibi yine tazminat maddesi olacak. Şenol Güneş ile hak ettiği tazminatın yarısından azına anlaştık" dedi.