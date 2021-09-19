Talisca’dan Beşiktaşlıları heyecanlandıran paylaşım

"GÜNÜN BİRİNDE YİNE BEŞİKTAŞ'TA OYNAMAK İSTİYORUM"

Beşiktaş günlerini unutmadığını söyleyen yıldız futbolcu, "Orada çok mutluydum. O dönem çok gol attım ve attırdım. Taraftarı özledim, günün birinde yine Beşiktaş'ta oynamak istiyorum" diye konuştu.