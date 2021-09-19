Talisca'dan Beşiktaşlıları heyecanlandıran paylaşım
Süper Lig'de Beşiktaş forması giydiği dönemde fırtına gibi bir sezon geçiren Brezilyalı Talisca, çıktığı 80 maçta 37 gol attı ve 14 asist yapmıştı. Yeniden Beşiktaş taraftarını heyecanlandıran açıklamalarda bulunan Talisca, yeniden siyah beyazlı formayı giymek istediğini söyledi.
Beşiktaş'ın Brezilyalı eski yıldızı Anderson Talisca, ESPN Brezilya televizyonuna verdiği röportajda Siyah-beyazlılardaki günlerini unutamadığını açıkladı. 27 yaşındaki Talisca, 2016-2018 yılları arasında Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giymişti.
"KARİYERİMİN EN BAŞARILI GÜNLERİNİ BEŞİKTAŞ'TA YAŞADIM"
Suudi Arabistan'ın Al-Nassr takımında oynayan Talisca Beşiktaş günlerine dair yaptığı açıklamada, "Benfica'da, Rui Vitoria'yla yaşadığım tartışmadan hemen sonra Beşiktaş'a biraz da aceleyle geldim. Kariyerimin en başarılı günlerini Beşiktaş'ta yaşadım. Şampiyonlar Ligi çeyrek finaline çıkmaya yaklaştım. Avrupa Ligi'nde çeyrek final oynadım. Beşiktaş sayesinde kariyerimde bir adım ileriye attım" ifadelerini kullandı.
"GÜNÜN BİRİNDE YİNE BEŞİKTAŞ'TA OYNAMAK İSTİYORUM"
Beşiktaş günlerini unutmadığını söyleyen yıldız futbolcu, "Orada çok mutluydum. O dönem çok gol attım ve attırdım. Taraftarı özledim, günün birinde yine Beşiktaş'ta oynamak istiyorum" diye konuştu.
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