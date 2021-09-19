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Merih Demiral kanlar içinde kaldı! İtalya'da gecenin skandalı

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Giriş Tarihi: 19.09.2021
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Merih Demiral kanlar içinde kaldı! İtalya’da gecenin skandalı

Sezon başında Juventus'tan Atalanta'ya transfer olan milli futbolcumuz Merih Demiral, talihsiz bir sakatlık yaşadı. Merih, Salernitana deplasmanında ilk yarının son anlarında rakibin darbesiyle kanlar içinde kalırken, oyundan çıkmak zorunda kaldı.

İtalya Serie A'nın dördüncü haftasında Atalanta deplasmanda Salernitana'yı 1-0 mağlup ederken milli futbolcumuz Merih Demiral karşılaşmaya ilk 11'de başladı.

Merih Demiral kanlar içinde kaldı! İtalya’da gecenin skandalı

Franck Ribery'nin formasını giydiği Salernitana, ilk yarıda güçlü rakibine direnirken karşılaşma Duvan Zapata'nın 75. dakikada attığı golle 1-0 Atalanta üstünlüğü ile sona erdi.

Merih Demiral kanlar içinde kaldı! İtalya’da gecenin skandalı

İTİRAZ ETTİ, KART GÖRDÜ

Milli futbolcumuz ilk yarıda talihsiz bir sakatlık yaşadı ve oyundan çıkmak zorunda kaldı. Ev sahibi ekipten Djuric'le giriştiği mücadele sonrası kaşı açılan Merih, kanlar içinde kalırken Bosnalı oyuncu sarı kart gördü.

Merih Demiral kanlar içinde kaldı! İtalya’da gecenin skandalı

Pozisyon sonrası kaşı açılan ve kanlar içinde kalan Merih, hakem Paolo Valeri'ye kırmızı kart itirazında bulununca sarı kartla cezalandırıldı.

Merih Demiral kanlar içinde kaldı! İtalya’da gecenin skandalı

O anlar yayıncı kuruluş kameralarına da yansırken Merih'i takım arkadaşları sakinleştirmeye çalıştı. Kırmızı kartı atlayan hakeme yoğun itirazlarda bulunan Merih Demiral, daha sonra tedavisi için kenara yönlendirildi.

Merih Demiral kanlar içinde kaldı! İtalya’da gecenin skandalı

23 yaşındaki savunmacı ikinci yarıda yerini Djimsiti'ye bıraktı.

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