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Stefan Kuntz kimdir, kaç yaşında, nereli? Stefan Kuntz maaşı ne kadar oldu?

SPOR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 19.09.2021 Güncelleme Tarihi: 19.09.2021
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Stefan Kuntz kimdir, kaç yaşında, nereli? Stefan Kuntz maaşı ne kadar oldu?

A Milli Futbol Takımı’nda Şenol Güneş’ten boşalan koltuğa teknik direktör Stefan Kuntz getirildi. Stefan Kuntz kimdir, kaç yaşında, nereli? Stefan Kuntz maaşı ne kadar oldu? Dünya Kupası elemelerinde mücadele eden milli takımın başına getirilen Kuntz, bir dönem Beşiktaş forması da giymişti. Kuntz, 53 maçlık U21 teknik direktörlük kariyerinde 2,28 puan ortalamasına sahip oldu.

Stefan Kuntz kimdir, kaç yaşında, nereli? Stefan Kuntz maaşı ne kadar? A Milli Futbol Takımı'nda Şenol Güneş devrinin sona ermesinin ardından Alman teknik adam Stefan Kuntz dönemi başlıyor. Uzun yıllar boyunca Almanya'da teknik direktörlük yapan deneyimli teknik adam son olarak U21 yaş gruplarını çalıştırıyordu.

STEFAN KUNTZ KİMDİR?

Stefan Kuntz 1692 doğumludur. Almanya'da forvet mevkiinde oynamıştır. Almanya millî takımı ile 1996'da Avrupa şampiyonluğu yaşamıştır. 1. FC Kaiserslautern ile de bir Almanya Ligi şampiyonluğu görmüştür.

1995'te Alman teknik adam Christoph Daum tarafından Türkiye Ligi şampiyonu Beşiktaş'ye transfer oldu. Böylece kariyerinde ilk ve son kez Almanya dışına çıkmış oldu. Türkiye'de 32 lig, 2 kupa maçına çıktı. Sezon başında Şampiyonlar Ligi elemelerinde Rosenborg ile Beşiktaş, ilk maçını 3-0 kaybetmişti. Rövanş maçında 8. dakikada Kuntz, takımını 1-0 öne geçirse de daha sonra Rosenborg skoru 1-1 yaptı. Kuntz, 85. dakikada attığı penaltı ile Beşiktaş'ı oyunda tutsa da, Beşiktaş maçı 3-1 kazanmasına rağmen elendi. Beşiktaş, başarılı bir sezon geçiremese de Kuntz, biri penaltıdan 9 gol kaydetti.

1996 yılında Beşiktaş'tan ayrılan Kuntz, 1999 yılında ise futbolculuk kariyerini noktaladı.

Teknik direktörlük kariyerine Neunkirchen takımında başlayan Stefan Kuntz sırasıyla Karlsruhe, Mannheim, Arlen, Kkoblez, Bochum, K'lautern takımlarını çalıştırdı.

2016 yılında Almanya U21 Milli Takımı'nın başına geçen tecrübeli çalıştırıcı 2017 ve 2021 yıllarında Avrupa Şampiyonluğu zaferine ulaştı. Kuntz, sahaya yansıttığı pozitif Futbol ve yetiştirdiği genç yıldızlarla dikkat çekiyor.

STEFAN KUNTZ MAAŞI NE KADAR?

Kuntz'un maaşı henüz açıklanmadı.

A Milli Takım’da Kuntz dönemi A MİLLİ TAKIM'DA KUNTZ DÖNEMİ

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