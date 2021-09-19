A Milli Takım’da Stefan Kuntz dönemi resmen başladı

ALMANYA U21 İLE KULÜBEDE YILDIZLAŞTI

Yönetici profili ile devam ettiği yıllardan sonra 2016 senesinde saha kenarına yeniden çıkan Stefan Kuntz, Almanya U21 Milli Takımı'nın başına geçti. Oynattığı futbolla beğeni toplayan Alman çalıştırıcı, 2017 ve 2021 Avrupa Şampiyonası'nda ülkesini zafere ulaştırırken 2019'da ise finale çıkmasına rağmen jenerasyonuyla bir diğer favori olan İspanya'ya kaybetti. Takımını 4-3-3 taktiğiyle oynatan Kuntz, yetiştirici kimliği ile Almanya'da son yıllarda büyük beğeni topladı. 58 yaşındaki deneyimli isim, U21 takımındaki başarısı sonrası Almanya A Milli Takımı'nda Löw sonrasındaki favori hocalardan birisi olarak anıldı. Löw'ün ayrılığının kesinleşmesiyle birlikte Almanya Futbol Federasyonu ile görüşmek için sözleşti. Ancak bu randevu öncesi federasyonun Hansi Flick ile anlaşması kendisi için işleri tersine çevirdi. Başarılı çalıştırıcının Flick ile anlaşılması nedeniyle bir burukluk yaşadı.