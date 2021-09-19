A Milli Takım'da Stefan Kuntz dönemi resmen başladı
Milli takımın Hollanda'ya karşı aldığı ağır mağlubiyet sonrası teknik direktör Şenol Güneş ile yollar ayrılmış yerine gelecek hoca merakla bekleniyordu. TFF, Güneş'in yerine getirilen ismi resmen açıkladı.
TFF yöneticilerinin teknik direktörlük için prensip anlaşmasına vardığı Stefan Kuntz'la anlaşma sağlandı. TFF, Alman teknik adamla anlaşma sağlandığını resmen açıkladı.
İşte TFF tarafından yapılan o açıklama:
TFF Yönetim Kurulumuz, A Millî Takım Teknik Direktörlüğü görevi için Sayın Stefan Kuntz ile anlaşmıştır.
İmza töreni 20 Eylül Pazartesi günü saat 15.00'te Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenecektir.
Türk futbolu için hayırlı olmasını dileriz.
STEFAN KUNTZ KİMDİR? STEFAN KUNTZ'UN BAŞARILARI
A Milli Takım'da Şenol Güneş ile yolların ayrılmasından yeni teknik direktör Stefan Kuntz oldu. Peki Stefan Kuntz kimdir? Stefan Kuntz başarıları neler?
Futbolculuk dönemindeki 1985-1986 ve 1993-1994 sezonlarında Bundesliga gol kralı olan Kuntz, 1995 yılında Christoph Daum yönetimindeki Beşiktaş'ta bir sezon forma giydi. Almanya ile EURO 96'da şampiyon olan Stefan, o dönem Beşiktaş'ta oynamasının etkisiyle uğur getirmesi için tüm takıma Türkiye'den aldığı nazar boncuklarını hediye etmişti. Kaiserslautern'le birer Almanya Ligi ve Almanya Kupası kazanan Stefan Kuntz, 1991'de ise Almanya'da yılın futbolcusu seçildi.
KAİSERSLAUTERN BAŞKANI KUNTZ
Alman antrenör, teknik direktörlük serüveninde Almanya'da kulüp takımı olarak Neunkirchen, Karlsruhe, Mannheim ve Ahlen takımlarını çalıştırdı. 2003 yılında bir süre futbola ara veren, 2006'da oyuna idari olarak geri dönen futbol adamı, Bochum'da iki yıl sportif direktör, Kaiserslautern'de ise sekiz sene boyunca kulüp başkanlığı yaptı.
ALMANYA U21 İLE KULÜBEDE YILDIZLAŞTI
Yönetici profili ile devam ettiği yıllardan sonra 2016 senesinde saha kenarına yeniden çıkan Stefan Kuntz, Almanya U21 Milli Takımı'nın başına geçti. Oynattığı futbolla beğeni toplayan Alman çalıştırıcı, 2017 ve 2021 Avrupa Şampiyonası'nda ülkesini zafere ulaştırırken 2019'da ise finale çıkmasına rağmen jenerasyonuyla bir diğer favori olan İspanya'ya kaybetti. Takımını 4-3-3 taktiğiyle oynatan Kuntz, yetiştirici kimliği ile Almanya'da son yıllarda büyük beğeni topladı. 58 yaşındaki deneyimli isim, U21 takımındaki başarısı sonrası Almanya A Milli Takımı'nda Löw sonrasındaki favori hocalardan birisi olarak anıldı. Löw'ün ayrılığının kesinleşmesiyle birlikte Almanya Futbol Federasyonu ile görüşmek için sözleşti. Ancak bu randevu öncesi federasyonun Hansi Flick ile anlaşması kendisi için işleri tersine çevirdi. Başarılı çalıştırıcının Flick ile anlaşılması nedeniyle bir burukluk yaşadı.
Türkiye A Milli Takım'ın yeni teknik patronu olan Kuntz, futbolun bütün yönetim alanlarında görev almasıyla dikkat çekiyor. Genç oyuncularla olan iletişimi ile övgü alan Stefan Kuntz'un Türkiye'nin 24.8 yaş ortalamasındaki genç kadrosuna uyum sağlayabileceği belirtiliyordu.
KUNTZ'U ÖNEREN HAMİT ALTINTOP
Şenol Güneş'in ayrılığı sonrası futbol direktörlüğüne getirilen Hamit Altıntop'un Stefan Kuntz'un gündeme gelmesinde büyük bir etkisi olduğu ifade edildi. Alman çalıştırıcının, A Milli Takım'ın yeni teknik direktörü olduğu düzende Almanya'daki gurbetçi oyuncuların Türkiye'yi seçme ihtimallerinin yükselmesi öne çıkan bir görüş.
BEŞİKTAŞ'I UNUTMADI, İSTİKLAL MARŞI'NI EZBERLEDİ…
Alman teknik direktör, 26 yıl önce formasını giydiği Beşiktaş'ı unutmadığını yaptığı açıklamalarda gösterdi. Geçen sezon şampiyonluk yarışı veren siyah-beyazlılar ile ilgili konuşan Kuntz, Sergen Yalçın'a seslenerek ''Sevgili Sergen, bu işi bitir ve Kara Kartal şampiyon olsun. Almanya'dan en içten tebriklerimi sunmak istiyorum, benim için Türk kulüpleri söz konusu olduğunda, akla en çok gelen Beşiktaş.'' ifadelerini kullanmıştı.
Öte yandan Türkiye'de oynadığı dönemde Milli marşı öğrenmeye çalıştığını belirten Kuntz, bununla ilgili olarak ise ''Her maçtan önce İstiklal Marşı'nın söylendiğini fark ettim. Arkadaşlarıma eşlik edebilmek için Türk milli marşının ilk satırlarını ezberledim. Bunu Türk misafirperverliğinden memnun olduğumu göstermek için yapmıştım.'' açıklamasında bulunmuştu. Türkçe bildiği kelimeleri de "çay, oyna, çabuk ve yavaş olarak açıklayan Alman antrenörün; A Milli Takım'ın yeni teknik direktörü olup olmayacağının birkaç gün içerisinde belli olması bekleniyor.
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