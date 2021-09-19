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CANLI I Başakşehir - Fenerbahçe canlı anlatım izle! Süper Lig'de zorlu randevu

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Giriş Tarihi: 19.09.2021 Güncelleme Tarihi: 19.09.2021
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CANLI I Başakşehir - Fenerbahçe canlı anlatım izle! Süper Lig’de zorlu randevu

Süper Lig'in 5. haftasında Başakşehir ile Fenerbahçe, Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. Vitor Pereira'nın çalıştırdığı sarı-lacivertliler kazanıp şampiyonluk yürüyüşüne devam etmek istiyor. Aykut Kocaman yönetimindeki puansız Başakşehir ise kazanarak çıkışa geçmek istiyor. İşte karşılaşmanın 11'leri... Maçın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Başakşehir, Fenerbahçe'yi konuk ediyor.

BAŞAKŞEHİR FENERBAHÇE MAÇININ 11'LERİ

Başakşehir: Volkan, Şener, Ndayishimiye, Duarte, Lucas Lima, Mahmut, Tolga, Visca, Aleksic, Deniz, Okaka

Fenerbahçe: Altay, Serdar, Kim, Szalai, Gustavo, Muhammed, Meyer, Ferdi, Osayi, Pelkas, Berisha.

BAŞAKŞEHİR - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Başakşehir - Fenerbahçe maçı 19 Eylül Pazar günü saat 19:00'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanıyor.

FENERBAHÇE'DE 5 EKSİK

Fenerbahçe, Medipol Başakşehir karşısında 5 futbolcusuna sahada yer veremeyecek. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan İrfan Can Kahveci, Nazım Sangare, Marcel Tisserand, Serdar Dursun ve Jose Sosa'nın karşılaşma kadrosunda yer alması beklenmiyor. Fenerbahçe'de yeni transferlerden Miguel Crespo ve Burak Kapacak ise teknik direktör Vitor Pereira'nın şans vermesi halinde ilk kez sarı-lacivertli formayı giyecek.

MORALLER YÜKSEK

Hazırlıklarını dün akşam yaptığı antrenmanla tamamlayan Fenerbahçe'de moraller zirvede. İdmanda oyuncular son derece hırslı göründü. Takım, idman sonrası kampa çekilip maç saatini beklemeye başladı.

FENERBAHÇE DEPLASMANDA SON 2 MAÇI KAZANDI

Sarı-lacivertli futbol takımı, Medipol Başakşehir'e karşı dış sahada çıktığı son 2 müsabakadan galip ayrıldı.

BAŞAKŞEHİR'İN HENÜZ PUANI YOK

Medipol Başakşehir, ligde dört hafta sonunda puanla tanışamayan iki ekipten biri. Turuncu-lacivertliler, son sıradaki GZT Giresunspor'un averajla önünde 19. sırada yer alıyor.

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