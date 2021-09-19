CANLI I Başakşehir - Fenerbahçe canlı anlatım izle! Süper Lig’de zorlu randevu

FENERBAHÇE'DE 5 EKSİK

Fenerbahçe, Medipol Başakşehir karşısında 5 futbolcusuna sahada yer veremeyecek. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan İrfan Can Kahveci, Nazım Sangare, Marcel Tisserand, Serdar Dursun ve Jose Sosa'nın karşılaşma kadrosunda yer alması beklenmiyor. Fenerbahçe'de yeni transferlerden Miguel Crespo ve Burak Kapacak ise teknik direktör Vitor Pereira'nın şans vermesi halinde ilk kez sarı-lacivertli formayı giyecek.