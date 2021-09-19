Son dakika: Türkiye Milli Ampute Takımı Avrupa Şampiyonu oldu
Ampute Milli Futbol Takımı'mız, Polonya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası final maçında İspanya'yı 6-0 mağlup ederek şampiyonluğa uzandı. Millilerimiz böylece, 2017'nin ardından ikinci kez Avrupa'nın en büyüğü oldu.
Polonya'nın ev sahipliği yaptığı 2021 Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'nda mücadele eden Ampute Milli Takımı'mız, bir kez daha tarih yazdı. Turnuvanın finalinde İspanya'yı 6-0 mağlup eden Milliler, Avrupa şampiyonu oldu.
Ay-yıldızlılar, 2017 yılında İstanbul'da kazanılan zaferin ardından ikinci kez Avrupa'nın en büyüğü oldu.
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