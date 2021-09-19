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Son dakika: Türkiye Milli Ampute Takımı Avrupa Şampiyonu oldu

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Giriş Tarihi: 19.09.2021 Güncelleme Tarihi: 19.09.2021
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Son dakika: Türkiye Milli Ampute Takımı Avrupa Şampiyonu oldu

Ampute Milli Futbol Takımı'mız, Polonya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası final maçında İspanya'yı 6-0 mağlup ederek şampiyonluğa uzandı. Millilerimiz böylece, 2017'nin ardından ikinci kez Avrupa'nın en büyüğü oldu.

Polonya'nın ev sahipliği yaptığı 2021 Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'nda mücadele eden Ampute Milli Takımı'mız, bir kez daha tarih yazdı. Turnuvanın finalinde İspanya'yı 6-0 mağlup eden Milliler, Avrupa şampiyonu oldu.

Ay-yıldızlılar, 2017 yılında İstanbul'da kazanılan zaferin ardından ikinci kez Avrupa'nın en büyüğü oldu.

Oynadığı 5 maçı da kazanan ve toplam 36 gol kaydeden Ampute Milli Takımımız, kalesinde sadece 2 gol gördü.

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